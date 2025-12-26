Mario Delgado: INEA logra que más de 508 mil concluyan primaria y secundaria en 2025

. .

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que durante 2025, a través del INEA, 508 mil 891 personas concluyeron su educación básica: 186 mil en nivel primaria y 322 mil 891 en secundaria.

Gracias a la política educativa impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, también se alfabetizó a 189 mil 797 personas, con un impacto destacado en Chiapas, donde se concentró el 40 por ciento de los nuevos alfabetizados.

Delgado subrayó la importancia de los convenios firmados con gobernadoras, gobernadores, sindicatos y organizaciones deportivas, que han permitido avanzar en la educación de jóvenes y adultos. Asimismo, destacó la colaboración con el Tecnológico Nacional de México (TecNM) y la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), con quienes se diseña una estrategia nacional de alfabetización en coordinación con la Subsecretaría de Educación Superior.

El funcionario adelantó que se analiza la incorporación de personal médico y de enfermería del IMSS rural a las labores de alfabetización en 2026.

Por su parte, el director general del INEA, Armando Contreras Castillo, informó en la LXV Reunión Nacional Plenaria Ordinaria del Conaedu que, por primera vez en la historia, el índice de analfabetismo se redujo a 3.8 por ciento. Este logro, dijo, es resultado del trabajo conjunto entre la SEP, el INEA, autoridades estatales y voluntarios.

. .

Contreras Castillo señaló que la meta para 2026 es disminuir tres décimas adicionales y alcanzar 3.5 por ciento, con el objetivo de que la eliminación del analfabetismo sea irreversible. Finalmente, adelantó que existe diálogo con la SEP y la Presidencia de México para el relanzamiento del INEA, con miras a facultarlo para implementar el nivel bachillerato, dado que 25 millones de personas mayores de 18 años aún no cuentan con estudios de nivel medio superior.