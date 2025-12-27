Claudia Sheinbaum lidera ranking de aprobación entre mandatarios de América Latina

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se colocó como la mandataria con la mayor aprobación ciudadana en América Latina, de acuerdo con un reciente ranking presentado por la consultora Atrevia y difundido en medios internacionales.

De acuedo a la encuesta, Sheinbaum obtuvo un 61 por ciento de aprobación, posicionándose en el primer lugar entre los líderes latinoamericanos evaluados. Este dato la ubica por encima de otros presidentes y presidentas de la región, consolidando su nivel de respaldo ciudadano en un contexto político dinámico.

En el segundo lugar del ranking se encuentra José Jerí, mandatario interino de Perú, con una aprobación del 51 por ciento, seguido por Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, con 49 por ciento. Más abajo se ubican otros funcionarios como Yamandú Orsi, de Uruguay, con 46 por ciento, y Javier Milei, de Argentina, con 44 por ciento.

La lista también incluye a presidentes como Daniel Noboa, de Ecuador, y Santiago Peña, de Paraguay, quienes registraron 41 por ciento de aprobación cada uno. En los últimos lugares del ranking aparecen los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, con 39 por ciento, y de Chile, Gabriel Boric, con 33 por ciento.

🔴 Se dio a conocer el ranking de aprobación de los presidentes de América Latina, en el cual el mandatario chileno, Gabriel Boric, se ubica en el último lugar. pic.twitter.com/PbjRIeJyv7 — Meganoticias (@meganoticiascl) December 26, 2025

El estudio fue presentado a través de la transmisión de Meganoticias, uno de los principales medios de comunicación de Chile, y se enfocó en medir la percepción pública que tienen los ciudadanos de distintos países sobre sus líderes.

El liderazgo de Sheinbaum en este ranking ocurre en un momento en que diversos análisis y encuestas sobre la aprobación de su gestión muestran cifras relativamente altas dentro de México, aunque con variaciones según la fuente. Algunas encuestas nacionales han señalado que su nivel de aprobación oscila alrededor del 70 por ciento entre la población mexicana, con diferencias en temas específicos como seguridad y economía.

La medición Atreviase suma a otras evaluaciones internacionales y locales que valoran la percepción ciudadana sobre mandatarios en distintos países. Este tipo de estudios suele reflejar tanto la opinión pública como las dinámicas políticas de cada nación, y en el caso de América Latina muestra la diversidad de niveles de respaldo que tienen los distintos gobiernos en la región.

Analistas políticos señalan que estas cifras pueden influir en la imagen internacional de México y en su posicionamiento frente a otras naciones, y que también pueden tener un impacto en la agenda de política exterior y cooperación regional. Sin embargo, resaltan que las variaciones en aprobación también están estrechamente ligadas a las percepciones de la población sobre temas nacionales como el empleo, la seguridad y la economía.

En este contexto, la posición de Sheinbaum en el ranking coloca a México en un lugar destacado dentro de la región, al menos en términos de aprobación de su presidenta frente a otros líderes latinoamericanos.