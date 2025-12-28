IMSS rinde informe de actividades de la Secretaría General al cierre de 2025

Consejo Técnico del IMSS El director general del IMSS, Zoé Robledo, encabezó la sesión ordinaria del Consejo Técnico del instituto, en el que se rindió el informe de actividades de la Secretaría General al cierre de 2025

El director general y presidente del Consejo Técnico del IMSS, Zoé Robledo, aseveró que el año 2026 “será un periodo de grandes retos, intenso trabajo y de un crecimiento importante de nuestra institución”.

Al encabezar la sesión ordinaria de dicho consejo, Robledo Aburto aprovechó la oportunidad para externar su reconocimiento y agradecimiento a las y los integrantes del órgano institucional, por el trabajo realizado a lo largo de 2025, al subrayar que los avances alcanzados son resultado del esfuerzo conjunto y compromiso institucional con la derechohabiencia.

En su oportunidad, Jorge Gaviño Ambriz, secretario general del IMSS, destacó la celebración de 19 sesiones del Consejo, de las cuales 12 fueron ordinarias y siete extraordinarias, con un total de 594 acuerdos aprobados.

Al presentar un balance de las labores de acompañamiento realizadas por la Secretaría General a los órganos superiores y colegiados del Instituto en el transcurso del año 2025, enfatizó que se llevaron a cabo 85 reuniones ordinarias y 10 extraordinarias de comités, además de dos reuniones con el grupo de trabajo de tiendas constituido con órgano de gobierno.

Abundó que se celebraron 8 mil 807 sesiones de consejos consultivos y 206 juntas de gobierno, además de la presentación de 35 proyectos de resolución de recursos de inconformidad para autorización del órgano superior de gobierno.

En materia de seguimiento, informó que de las recomendaciones vigentes al inicio del ejercicio, 10 fueron atendidas y cinco permanecen en proceso, a las que se suman tres nuevas recomendaciones emitidas en la pasada 116 Asamblea General.

Además, se realizaron 40 visitas a órganos colegiados, la asistencia a dos reuniones de comité ciudadano, una reunión nacional y cuatro regionales, norte, occidente, sureste y centro.

Por lo que se refiere a atención ciudadana, indicó que se dio respuesta a 50 peticiones relacionadas con vivienda y diversos trámites dirigidos al Consejo Técnico, al director general y a la propia Secretaría General.

Asimismo, Gaviño Ambriz resaltó la exitosa celebración de la 116 Asamblea General del IMSS, realizada en el Hospital General Regional (HGR) No. 36 “Carmen Serdán Alatriste” en Puebla, con la presencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, así como gobernadoras, gobernadores, representantes de consejos consultivos y juntas de gobierno, entre otros invitados especiales.