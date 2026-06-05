En dos años Secretaría Anticorrupción ahorró 81 mmdp; medicamentos y Tren Maya concentran mayores recortes

Dinero Monedas y billetes que actualmente circulan en el territorio de México (Crisanta Espinosa Aguilar)

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que durante los primeros dos años de la actual administración federal, se han generado ahorros por 81 mil 400 millones de pesos mediante acciones de combate a la corrupción, fiscalización, reestructuración administrativa y optimización de compras públicas.

El balance fue presentado como parte del ejercicio de rendición de cuentas realizado a dos años del triunfo electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y destaca una serie de medidas orientadas a reducir gastos innecesarios, fortalecer la transparencia y mejorar el uso de los recursos públicos.

Medicamentos

De acuerdo con la dependencia, uno de los principales rubros de ahorro se registró en la adquisición de medicamentos. A través de 27 mesas de negociación con proveedores de medicamentos de patente y fuente única, el gobierno obtuvo ahorros por 23,500 millones de pesos. A ello se suman otros 3,600 millones de pesos generados mediante mecanismos de subastas inversas.

Además, la Secretaría reportó que se evitó un posible daño al erario por 15 mil millones de pesos tras detectar y anular una compra irregular de medicamentos, considerada una de las acciones más relevantes en materia de control y vigilancia de recursos públicos.

Tren Maya

Otro de los proyectos donde se registraron importantes economías fue el Tren Maya. Según el informe, la conciliación de la cuenta pública y la revisión de contratos relacionados con la obra permitieron generar ahorros por alrededor de 25 mil millones de pesos.

Licitaciones

En materia de contrataciones gubernamentales, las licitaciones públicas realizadas durante este periodo representaron ahorros adicionales por 344 millones de pesos, mientras que la implementación de los llamados “Diálogos Estratégicos”, una figura incorporada a la nueva Ley de Adquisiciones, permitió generar economías por 1,530 millones de pesos en la compra de dispositivos médicos.

Administración pública federal

La dependencia también destacó los resultados obtenidos a partir de la reorganización de la administración pública federal. La compactación y reestructuración de 183 dependencias y entidades generó un ahorro equivalente a 6,840 millones de pesos en dos años, mediante la reducción de costos operativos y administrativos.

Activos públicos

La Secretaría informó además que impulsó la recuperación de activos públicos por 2,440 millones de pesos y evitó pagos por 2,200 millones de pesos derivados de procedimientos de responsabilidad patrimonial del Estado resueltos favorablemente para la Federación.

Gastos y cambios estrategicos

Como parte de la estrategia para fortalecer la integridad en el servicio público, la dependencia reportó la realización de 1.5 millones de capacitaciones dirigidas a servidores públicos. De ese total, 1.2 millones estuvieron relacionadas con ética, integridad y principios del servicio público; 197 mil correspondieron a habilidades blandas y 103 mil a formación técnica especializada.

Asimismo, se resaltó la creación del organismo “Transparencia para el Pueblo”, encargado de garantizar el acceso a la información y la protección de datos personales tras la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Según el reporte, el nuevo organismo opera con poco más de la mitad de los recursos que utilizaba el instituto anterior, lo que ha permitido un ahorro cercano a mil millones de pesos en el periodo.

El informe también destaca el uso de las compras gubernamentales como herramienta para impulsar el desarrollo económico nacional. Entre las acciones implementadas se encuentra la adquisición directa de café a cooperativas productoras de Puebla, Oaxaca y Chiapas, beneficiando a más de 2 mil 500 familias al eliminar intermediarios comerciales.

De igual forma, se promovieron cambios en los requisitos de contratación para facilitar la participación de micro, pequeñas y medianas empresas mexicanas en procesos de compra pública, particularmente en sectores como el textil, donde ya se realizan ruedas de negocios con instituciones como el IMSS y el DIF.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno señaló que los recursos ahorrados y recuperados se destinan al financiamiento de programas sociales, infraestructura, educación, salud, vivienda y otras acciones prioritarias para la población.

Finalmente, la dependencia reafirmó su compromiso de fortalecer la transparencia, combatir la corrupción y consolidar mecanismos de vigilancia que permitan garantizar un uso más eficiente de los recursos públicos.