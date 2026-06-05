Tren Interoceánico modificará trazo en ruta tras el descarrilamiento en Oaxaca

Tren Interoceánico modificará ruta tras descarrilamiento en Oaxaca

El Gobierno de México analiza modificar parte de la ruta del Tren Interoceánico para evitar la zona donde ocurrió el descarrilamiento que dejó 14 personas fallecidas y más de un centenar de heridos en diciembre de 2025. La medida busca reforzar la seguridad de la Línea Z, que conecta los puertos de Coatzacoalcos, Veracruz, y Salina Cruz, Oaxaca.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que las autoridades evalúan eliminar algunas curvas del trayecto ferroviario para reducir riesgos y mejorar las condiciones de operación del servicio. La decisión surge después de diversas revisiones técnicas realizadas tras el accidente registrado en la comunidad de Nizanda, Oaxaca.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), el descarrilamiento ocurrió el 28 de diciembre de 2025. Los peritajes señalaron que el tren circulaba a una velocidad superior a la permitida en una zona de curvas. Según las autoridades, la locomotora ingresó a una curva a 65 kilómetros por hora, cuando el límite establecido era de 50 kilómetros por hora.

Tras el accidente, la FGR concluyó que la principal causa fue el exceso de velocidad de la tripulación. Sin embargo, en los meses posteriores surgieron cuestionamientos sobre las condiciones de la infraestructura ferroviaria y el mantenimiento de la línea. Diversos reportes señalaron la existencia de trabajos de emergencia realizados poco antes del siniestro para corregir problemas relacionados con curvas, pendientes y estabilidad del terreno en algunos tramos.

La presidenta explicó que la posible modificación del trazado forma parte de las acciones que corresponden al Gobierno federal para evitar que un hecho similar vuelva a ocurrir. Mientras tanto, la investigación judicial sobre el accidente continúa siendo un tema atendido por las autoridades ministeriales.

El Tren Interoceánico es uno de los proyectos estratégicos de infraestructura impulsados en el sur del país. Su objetivo es fortalecer el transporte de carga y pasajeros a través del Istmo de Tehuantepec, creando una conexión entre el océano Pacífico y el Golfo de México.

Después del descarrilamiento, las operaciones de pasajeros en la Línea Z fueron suspendidas mientras se realizaban inspecciones y revisiones de seguridad. Autoridades federales señalaron que también se trabaja en la obtención de certificaciones internacionales y en evaluaciones independientes para garantizar que la ruta cumpla con los estándares requeridos antes de una reactivación total del servicio.

La propuesta de modificar el trayecto representa uno de los cambios más importantes anunciados desde la tragedia ocurrida en Oaxaca. De concretarse, las obras buscarían reducir los riesgos asociados a las curvas del recorrido y ofrecer un sistema ferroviario más seguro para pasajeros y operadores. Las autoridades no han informado aún cuándo iniciarían los trabajos ni el costo que tendrían las adecuaciones, pero aseguraron que la prioridad es prevenir nuevos accidentes y fortalecer la confianza en el proyecto ferroviario.