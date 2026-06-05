Profeco orienta a viajeros rumbo al Mundial 2026

Profeco rumbo al Mundial 2026

Debido al incremento de viajes aéreos previsto por la celebración de la próxima Copa Mundial de Futbol en el país, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió una guía dirigida a personas consumidoras nacionales y extranjeras para que conozcan sus derechos al utilizar servicios de transporte aéreo desde y hacia territorio mexicano.

La información fue publicada en una edición especial de la Revista del Consumidor como parte de las acciones impulsadas en el marco del denominado Mundial Social, con el objetivo de brindar herramientas que permitan a las y los aficionados viajar de manera informada y evitar contratiempos durante sus desplazamientos.

La Profeco recordó que las aerolíneas están obligadas a cumplir con lo establecido en la Ley Federal de Protección al Consumidor y la Ley de Aviación Civil, por lo que deben informar de manera clara los términos y condiciones del servicio contratado, las políticas de compensación, así como cualquier modificación en los itinerarios con al menos 24 horas de anticipación.

Asimismo, la procuraduría señaló que las personas pasajeras cuentan con derechos específicos en casos de retrasos, cancelaciones o sobreventa de boletos atribuibles a las compañías aéreas.

De acuerdo con la dependencia federal, cuando un vuelo presenta una demora superior a una hora y menor a cuatro horas por causas imputables a la aerolínea, ésta deberá otorgar compensaciones mínimas como alimentos, bebidas o descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino. Si el retraso supera las dos horas pero no rebasa las cuatro y se opta por un descuento, éste no podrá ser inferior al 7.5 por ciento del costo del boleto.

En situaciones donde la demora exceda las cuatro horas o el vuelo sea cancelado por responsabilidad de la empresa, las personas usuarias podrán elegir entre recibir el reembolso del costo del boleto más una indemnización de al menos el 25 por ciento; acceder a transporte sustituto con alimentos y hospedaje cuando corresponda; o bien, ser reubicadas en un vuelo posterior hacia el mismo destino con la compensación correspondiente.

La procuraduría recalcó que toda publicidad relacionada con el transporte aéreo debe ser veraz, comprobable y clara, con el fin de evitar confusiones al momento de adquirir boletos, documentar equipaje o contratar servicios adicionales.

En cuanto al tema del equipaje, la dependencia federal indicó que las y los aficionados que viajen a las sedes mundialistas podrán documentar sin costo entre 15 y 25 kilogramos, dependiendo de la capacidad de la aeronave. En caso de exceder ese límite, las aerolíneas podrán cobrar cargos adicionales. Asimismo, indicó que algunas compañías ofrecen tarifas preferenciales para pasajeros que viajan únicamente con equipaje de mano o sin maletas documentadas.

Respecto a los servicios complementarios, la Profeco explicó que las empresas pueden ofrecer opciones como seguros de viaje, asistencia, selección de asientos, abordaje prioritario, alimentos a bordo o renta de vehículos; sin embargo, aclaró que la contratación de estos servicios no puede ser obligatoria ni condicionarse a la compra del boleto de avión.

Finalmente, la procuraduría exhortó a las personas viajeras a llegar con anticipación a los aeropuertos, presentar la documentación requerida, respetar las medidas de seguridad aeroportuaria y ocupar los asientos asignados para agilizar los procesos de abordaje y garantizar una experiencia de viaje más segura y eficiente durante el evento deportivo internacional.

La Profeco pone a disposición de las viajeras y viajeros aficionados al futbol el Teléfono del Consumidor 55 5568 8722 y 800 468 8722, los módulos de atención ubicados en terminales aéreas del país, el mecanismo de solución a controversias por internet, Concilianet, y las Oficinas de Defensa del Consumidor (Odeco).

La edición especial de la Revista del Consumidor se puede consultar en el link: https://revistadelconsumidor.profeco.gob.mx/ y para más información acceder a página oficial del https://mundialsocial.profeco.gob.mx/.

La Crónica de Hoy 2026