Huelga en Monte de Piedad: así puedes pagar tu refrendo en línea y evitar que crezca la deuda de tus prendas

Miles de personas en México se preguntan desde que comenzó la huelga en el Nacional Monte de Piedad ¿cómo evitar perder las prendas o terminar pagando más de lo esperado?

Mientras continúa la suspensión de actividades presenciales, la institución mantiene activos mecanismos digitales para que los usuarios puedan hacer pagos de refrendo y abonos sin acudir a una sucursal.

Cabe recordar que, para quienes tienen joyería, electrónicos, relojes o cualquier objeto empeñado, el tiempo y los adeudos siguen corriendo, aunque las puertas permanezcan cerradas.

¿Qué es el refrendo y por qué importa pagarlo aunque haya huelga?

El refrendo es el pago que permite extender el plazo del contrato de empeño sin tener que liquidar el monto total para recuperar la prenda.

En condiciones normales, este trámite suele hacerse directamente en sucursal, pero todo cambió desde el inicio del paro laboral que mantiene cerradas las operaciones físicas del Monte de Piedad.

Eso no significa que los contratos hayan desaparecido ni que las obligaciones se “congelen” automáticamente.

La recomendación para quienes tienen artículos empeñados es revisar fechas y mantener el contrato vigente mediante las alternativas habilitadas para pago.

Paso a paso para pagar el refrendo en línea en Monte de Piedad

Si buscas evitar que el monto aumente por intereses ordinarios, este es el proceso general:

Ingresa a los canales digitales habilitados

Ubica el apartado destinado al seguimiento de contratos y pagos.

Ten a la mano tu número de contrato

Este dato será clave para consultar el estado del empeño y generar el movimiento correspondiente.

Selecciona la opción de refrendo o abono

Verifica que el movimiento corresponda exactamente al contrato activo.

Realiza el pago

Dependiendo del canal disponible, podrás completar el proceso mediante herramientas digitales o establecimientos autorizados.

Conserva comprobantes

Guarda capturas, folios y comprobantes de operación hasta confirmar que el movimiento quedó reflejado.

¿Te van a cobrar más intereses durante la huelga?

De acuerdo con la información difundida alrededor del proceso de atención a usuarios durante la huelga, las fechas pueden ajustarse y existen medidas temporales para reducir afectaciones; sin embargo, los intereses ordinarios del contrato pueden seguir acumulándose si no se cubre el refrendo correspondiente.

Por eso, esperar a que reabran las sucursales no significa congelar el adeudo, la prenda sigue resguardada, pero el contrato continúa teniendo condiciones que debes revisar.

¿Qué pasa si ya pagaste y quieres recuperar tu prenda?

Para quienes ya liquidaron el desempeño pero siguen sin poder recoger sus objetos, existen mecanismos de conciliación y rutas institucionales para solicitar la devolución mientras continúa el conflicto.

Entre las alternativas disponibles se encuentran procedimientos de conciliación y seguimiento ante autoridades correspondientes, siempre conservando contrato y comprobantes de pago.

La recomendación es no tirar documentos ni confiar únicamente en capturas parciales del movimiento.

Mientras no exista una fecha definitiva para la reapertura total, la estrategia más segura para los usuarios sigue siendo mantener al corriente el contrato y monitorear el estatus del empeño.