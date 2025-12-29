Pensión Bienestar 2026: ¿cuándo serán los depósitos en enero? Fechas tentativas (Camva)

La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, anunció un incremento en la Pensión Bienestar para adultos mayores de 65 años a partir de 2026.

El apoyo pasará de 6,200 pesos bimestrales a un estimado entre 6,424 y 6,430 pesos, según proyecciones del Gobierno Federal.

Aunque el calendario oficial de pagos para enero 2026 aún no ha sido publicado —pues suele liberarse al inicio del mes— es posible anticipar las fechas tentativas tomando como referencia el comportamiento de depósitos en 2025 y años anteriores.





Pensión Bienestar: calendario estimado de pagos para enero 2026

Este calendario es tentativo y está basado en la inicial del apellido paterno de los beneficiarios del Programa Pensión Bienestar para personas adultas mayores, tomando como referencia enero de 2025 y años anteriores. Por lo que podría variar una vez que el Gobierno confirme las fechas para 2026.

A continuación, el calendario estimado de pagos para enero 2026 en la Pensión del Bienestar:

Lunes 5 de enero: A

A Martes 6 de enero: B

B Miércoles 7 y jueves 8: C

C Viernes 9: D, E, F

D, E, F Lunes 12 y martes 13: G

G Miércoles 14: H, I, J, K

H, I, J, K Jueves 15: L

L Viernes 16 y lunes 19: M

M Martes 20: N, Ñ, O

N, Ñ, O Miércoles 21: P, Q

P, Q Jueves 22 y viernes 23: R

R Lunes 26: S

S Martes 27: T, U, V

T, U, V Miércoles 28: W, X, Y, Z

Hasta ahora el calendario oficial no ha sido emitido, por lo que se recomienda a los derechohabientes estar atentos a los canales del Gobierno Federal.

En La Crónica de Hoy actualizaremos la información cuando se confirme la fecha de dispersión de enero 2026.





¿Dónde retirar el depósito de enero de la Pensión Bienestar 2026?

Los depósitos de la Pensión Bienestar pueden retirarse de manera gratuita únicamente en sucursales del Banco del Bienestar y en cajeros automáticos de la institución.

De igual forma, se puede realizar el retiro de los depósitos correspondientes a enero de 2026 en establecimientos autorizados con terminal para tarjeta del programa, pagando una cuota adicional por el uso del cajero automático.

Asimismo, las personas beneficiarias pueden consultar su saldo y movimientos desde la aplicación móvil del banco o directamente en ventanilla con identificación oficial.