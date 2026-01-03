Pide PAN transición democrática en Venezuela tras detención de Maduro; liberar a presos políticos

Crisis en Venezuela tras captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos (Cuartoscuro)

Tras la detención de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, la dirigencia nacional del PAN se pronunció por una transición pacífica a la democracia, en la que se garantice al pueblo venezolano la posibilidad de elegir su futuro político con plena libertad, sin injerencias ni persecución.

En un posicionamiento, la dirigencia panista encabezada por Jorge Romero, exigió la liberación inmediata de todas y todos los presos políticos, como condición indispensable para iniciar un proceso genuino de reconciliación nacional y restitución del Estado de derecho en ese país.

El blanquiazul expresó su más firme condena al régimen de Maduro que ha oprimido sistemáticamente al pueblo venezolano y ha cancelado las libertades democráticas y justificó la captura de Maduro por parte de Estados Unidos y aseveró que “la situación actual es consecuencia directa de una narcotiranía que abandonó la democracia para convertirse en una red criminal vinculada al narcotráfico”.

Ese régimen—agregó--, profundizó la pobreza y la exclusión pues más del 80 por ciento de la población vive en condiciones de miseria, más de 8 millones de personas han sido forzadas al exilio y cientos de ciudadanos permanecen encarcelados por motivos políticos.

A ello se suma el fraude electoral cometido en las elecciones presidenciales de 2024, que negó al pueblo venezolano su derecho a decidir libremente, acusó

Los panistas expresaron su solidaridad con el pueblo de Venezuela, y su compromiso con la defensa de la democracia, la libertad y la dignidad humana en América Latina.