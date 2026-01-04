La UNAM se pronuncia por Venezuela, apela al derecho internacional “para evitar que prevalezca la ley del más fuerte”

UNAM

La máxima casa de estudios emitió su posicionamiento respecto a las acciones militares realizadas en Venezuela por parte de Estados Unidos el pasado sábado 3 de enero, en el cual “rechaza categóricamente el unilateralismo y las amenazas externas que contravienen los principios del derecho internacional”.

La Universidad Nacional Autónoma de México, reconoció que a pesar que de que en Venezuela se instauró una situación de “deterioro de la vida democrática y de los derechos humanos y políticos” la resolución urgente que requería debió canalizarse “estrictamente a través de los mecanismos pacíficos y del multilateralismo” señalando a instituciones como la ONU y la OEA.

“El derecho internacional debe restituirse como el único mecanismo para evitar que prevalezca la ley del más fuerte. Toca a las y los venezolanos resolver sus problemas y construir su futuro con el apoyo de la comunidad internacional y el pleno respeto a su soberanía”, se lee en el comunicado.

La institución educativa, apunta que la coyuntura actual en la región representa una señal de alerta sobre la gobernanza global “que obliga a la comunidad internacional a deliberar sobre el rumbo de la diplomacia y priorizar un diálogo institucional verdaderamente efectivo.”

“Con este espíritu nos manifestamos por un debate respetuoso y pluralista en nuestras escuelas, facultades, aulas y espacios universitarios. Es imperativo que las universidades del continente y del planeta asuman con firmeza el liderazgo de la reflexión académica en torno a las condiciones de desestabilización mundial y en la recuperación de los valores democráticos y solidarios, en medio de la confrontación de paradigmas, como no ocurría desde las vísperas de las grandes conflagraciones o desde la llamada Guerra Fría, con los costos que tuvieron para las libertades en el planeta.”

La Universidad finaliza exhortando a los mexicanos a mantener la cohesión frente a la inestabilidad global y sus potenciales riesgos para el país.