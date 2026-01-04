Nacional

La institución educativa apunta que la coyuntura actual en la región representa una señal de alerta sobre la gobernanza global

La UNAM se pronuncia por Venezuela, apela al derecho internacional “para evitar que prevalezca la ley del más fuerte”

Por Diana Chávez Zea
UNAM

La máxima casa de estudios emitió su posicionamiento respecto a las acciones militares realizadas en Venezuela por parte de Estados Unidos el pasado sábado 3 de enero, en el cual “rechaza categóricamente el unilateralismo y las amenazas externas que contravienen los principios del derecho internacional”.

La Universidad Nacional Autónoma de México, reconoció que a pesar que de que en Venezuela se instauró una situación de “deterioro de la vida democrática y de los derechos humanos y políticos” la resolución urgente que requería debió canalizarse “estrictamente a través de los mecanismos pacíficos y del multilateralismo” señalando a instituciones como la ONU y la OEA.

“El derecho internacional debe restituirse como el único mecanismo para evitar que prevalezca la ley del más fuerte. Toca a las y los venezolanos resolver sus problemas y construir su futuro con el apoyo de la comunidad internacional y el pleno respeto a su soberanía”, se lee en el comunicado.

La institución educativa, apunta que la coyuntura actual en la región representa una señal de alerta sobre la gobernanza global “que obliga a la comunidad internacional a deliberar sobre el rumbo de la diplomacia y priorizar un diálogo institucional verdaderamente efectivo.”

“Con este espíritu nos manifestamos por un debate respetuoso y pluralista en nuestras escuelas, facultades, aulas y espacios universitarios. Es imperativo que las universidades del continente y del planeta asuman con firmeza el liderazgo de la reflexión académica en torno a las condiciones de desestabilización mundial y en la recuperación de los valores democráticos y solidarios, en medio de la confrontación de paradigmas, como no ocurría desde las vísperas de las grandes conflagraciones o desde la llamada Guerra Fría, con los costos que tuvieron para las libertades en el planeta.”

La Universidad finaliza exhortando a los mexicanos a mantener la cohesión frente a la inestabilidad global y sus potenciales riesgos para el país.

