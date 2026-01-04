Se descarrila tren de carga que transportaba jarabe de maíz en Sonora

Tren de carga con jarabe de maíz se descarrila en Nogales, Sonora. No se reportan heridos. (@michelleriveraa)

Este domingo 4 de enero, un tren de carga que transportaba jarabe de maíz se descarriló a la altura del kilómetro 21 en el municipio de Nogales, Sonora.

El percance ocurrió en el sector Agua Zarca debido al desprendimiento de las ruedas de uno de los vagones.





Hasta el momento, no se han reportado heridos

Las autoridades municipales de Nogales activaron los protocolos de atención y verificación, confirmando que hasta ahora no se han registrado personas lesionadas tras el percance.

Además, la Unidad Municipal de Protección Civil aseguró que no hubo derramamiento de materiales peligrosos que pudieran poner en riesgo a la población cercana, dado que el tren transportaba un cargamento de jarabe de maíz.





¿Por qué ocurrió el descarrilamiento del tren en Sonora?

Según información de medios locales, a uno de los vagones del tren se le desprendieron las ruedas, lo que provocó el descarrilamiento a la altura del kilómetro 21.

La Unidad Municipal de Protección Civil de Nogales indicó que el accidente involucró varias unidades ferroviarias, algunas con carga de jarabe de maíz y otros vagones vacíos.

Hasta el momento, no se ha anunciado la razón específica del desprendimiento de las ruedas; sin embargo, las autoridades investigan si se trató de una falla mecánica o si hubo algún otro factor determinante en el accidente, ocurrido al sur del estado de Sonora.

¿Por qué ocurre un descarrilamiento de tren?

No hay una causa única que lleve a que una unidad ferroviaria se descarrile.

Los descarrilamientos de trenes suelen ocurrir por varias causas comunes, ya sea por el desgaste de las llantas o rieles, problemas en los sistemas de frenado, defectos en los vagones o que las ruedas se salgan de la vía debido a maniobras bruscas o bien puede deberse a irregularidades en el mantenimiento de la infraestructura ferroviaria.