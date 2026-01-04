Victimas del descarrilamiento del Tren interoceánico interpondrán denuncia ante FGR contra constructoras y servidores públicos

Descarrilamiento del Tren Interoceánico el pasado 28 de diciembre Cuartoscuro (Fotógrafo Especial)

A una semana del descarrilamiento del Tren Interoceánico. Familiares de víctimas de este trágico accidente presentarán este lunes una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República en contra de diversas constructoras, contratistas y servidores públicos, presuntamente involucrados en los hechos que derivaron al menos 14 personas fallecidas y casi un centenar de lesionados.

Acompañadas de su equipo legal, los familiares de las víctimas y varias de las los personas que se transportaban en ese ferrocarril siniestrado expondrán ante la autoridad ministerial las irregularidades detectadas, así como las graves fallas en la construcción, rehabilitación, supervisión y operación de la Línea Z que se accidentó el pasado 28 de diciembre.

Se ofrecerá un mensaje inicial a los medios de comunicación y se pondrá a disposición la información relacionada con la denuncia penal, así como las exigencias de las víctimas.

Hace una semana , el Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, descarriló en el tramo ferroviario de Nizanda, Oaxaca, con un saldo de al menos 14 personas fallecidas y decenas de heridos.

Entre las personas fallecidas se encuentran estudiantes, un docente, un periodista y menores de edad, según los primeros datos oficiales difundidos tras el siniestro.

El descarrilamiento ocurrió cuando un tren de pasajeros circulaba por una curva y varios de sus vagones se salieron de las vías, cayendo por un talud.

En el convoy viajaban alrededor de 250 pasajeros y miembros de la tripulación, muchos de ellos con destino a distintos puntos del sureste del país por las celebraciones de fin de año.

La Fiscalía General de la República (FGR) continúa con las investigaciones para determinar las causas del descarrilamiento, analizando posibles fallas técnicas, condiciones de las vías y otros factores que pudieron influir en el accidente, con el objetivo de prevenir hechos similares en el futuro.

FGR analiza caja negra del Tren Interoceánico

La FGR aseguró que se tienen avances en la investigación sobre el descarrilamiento del Tren Interoceánico. De acuerdo con la dependencia federal, se ha logrado la extracción de la caja negra de la locomotora, entre otras acciones, para esclarecer las causas del accidente.

Confirmó que se tiene ya la identificación vehicular, causalidad de hechos, derecho de vía, videograbación de personas, lugares y objetos.

De acuerdo con la FGR los trabajos de campo están encabezados por ministerios públicos federales, con apoyo de peritos especializados y elementos policiales, quienes integran la carpeta de investigación correspondiente.