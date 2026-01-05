El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informa acciones relevantes del 02, 03 y 04 de enero de 2026

Seguridad

El Gabinete de Seguridad informa los eventos relevantes del 02, 03, y 04 de enero de 2026, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, que contempla cuatro ejes de acción: Atención a las causas; Consolidación de la Guardia Nacional; Fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y Coordinación con las entidades federativas.

BAJA CALIFORNIA:

-En Mexicali, elementos de Guardia Nacional (GN), Ejército Mexicano, Policía Estatal y Municipal detuvieron a dos personas, una de ellas de nacionalidad extranjera, les aseguraron cuatro armas largas, 18 cargadores, 514 cartuchos, siete bolsas con marihuana, tres chalecos tácticos, dos radios de comunicación y un vehículo.

CHIAPAS:

-En Villaflores, Cintalapa, Jiquipilas y Ocozocoautla, elementos del Ejército Mexicano, GN, Fiscalía y Policía Estatal catearon tres inmuebles, detuvieron a 150 policías municipales acusados por delitos contra la salud y uso indebido de condecoraciones, uniformes e insignias.

CIUDAD DE MÉXICO:

-En la alcaldía Xochimilco, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), GN, Secretaría de Marina (Semar) y Fiscalía General de Justicia (FGJ) catearon un inmueble, aseguraron seis armas largas, 860 cartuchos, un aditamento lanzagranadas, dosis de marihuana, cinco frascos con material explosivo y rescataron a 27 ejemplares caninos de distintas razas.

JALISCO:

-En Tototlán, en el poliducto Salamanca-Guadalajara, elementos del Ejército Mexicano y Seguridad Física de Pemex aseguraron 20,000 litros de hidrocarburo y un tractocamión tipo cisterna.

GUANAJUATO:

-En Irapuato y Pénjamo, elementos del Ejército Mexicano y Policía Municipal detuvieron a siete personas, les aseguraron dos armas cortas, dos cargadores, 27 cartuchos, diversas dosis de marihuana, un vehículo y 10 motocicletas.

-En Irapuato, elementos de GN, Ejército Mexicano, Fiscalía y Policía Estatal catearon dos inmuebles, detuvieron a cuatro personas, aseguraron tres armas cortas, tres cargadores, 28 cartuchos, 1,808 dosis de metanfetamina y un vehículo.

NAYARIT:

-En Huajicori y Tepic, elementos del Ejército Mexicano, al realizar recorridos de seguridad, aseguraron 19 cargadores, 963 cartuchos y diversas dosis drogas.

-En Ixtlán del Río, elementos del Ejército Mexicano y Policía Estatal aseguraron dos vehículos, una motocicleta, un arma corta, 10 cargadores, 128 cartuchos, 16 artefactos explosivos improvisados y dosis de metanfetamina.

NUEVO LEÓN:

-En General Treviño, elementos del Ejército Mexicano aseguraron cuatro fusiles Barrett, 10 armas largas, 14 cargadores, 380 cartuchos, tres chalecos tácticos, dos artefactos explosivos improvisados y cuatro vehículos.

PUEBLA:

-En Amozoc, elementos de Semar, Ejército Mexicano, GN, Policía Estatal y Municipal aseguraron dos vehículos, cinco armas largas, un arma corta, 20 cargadores, 503 cartuchos y tres chalecos balísticos.

SINALOA:

-En Culiacán, en el poblado Los Mayos, elementos de GN localizaron un área de concentración clandestina, aseguraron 915 litros y 25 kilos de sustancias para la elaboración de metanfetamina.

La afectación económica a la delincuencia organizada es de 18 millones de pesos.

-En Culiacán, elementos de FGR, SSPC y Semar catearon un inmueble, aseguraron dosis de drogas, dinero en efectivo y otros objetos constitutivos de delito.

SONORA:

-En Cajeme, elementos de Semar, FGR, Policía Estatal y Municipal detuvieron a tres personas, les aseguraron un arma larga, cargadores, 47 cartuchos, 416 dosis de drogas, un vehículo, poncha llantas y dinero en efectivo.

-En Navojoa, elementos del Ejército Mexicano aseguraron un vehículo con reporte de robo, 15 armas largas, seis armas cortas, 11 cargadores y 146 cartuchos.

TABASCO:

-En Cárdenas, elementos de FGR y personal de seguridad de Pemex catearon un inmueble, inhabilitaron una toma clandestina, aseguraron 18 mil 700 litros de gas L.P., dos tramos de manguera de alta presión y una pipa.

-En Centro, elementos de FGR, SSPC, Semar, Ejército Mexicano, Fiscalía y Policía Estatal detuvieron a dos personas por delitos de extorsión y contra la salud, les aseguraron armas de fuego, dosis de droga y dinero en efectivo.

TAMAULIPAS:

-En Nueva Ciudad Guerrero, en la carretera Hermanos Gutiérrez de Lara, elementos de GN, al realizar recorridos de vigilancia, aseguraron dos fusiles Barrett, cuatro armas largas, siete cargadores, 86 cartuchos, dos chalecos tácticos y un vehículo con blindaje artesanal.

VERACRUZ:

-En Tuxpan, elementos de FGR, SSPC, Ejército Mexicano, GN y Policía Estatal catearon un inmueble, aseguraron 11 kits de video, 32 cables, una caja con fuente de alimentación, 41 cámaras, un dron y un dispositivo para grabar video digital.

-En Coatzintla, elementos de FGR, SSPC, Semar, Ejército Mexicano y GN catearon un inmueble donde aseguraron un tigre de bengala, mismo que quedó a resguardo de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

ZACATECAS:

-En Villanueva, elementos del Ejército Mexicano y Policía Estatal aseguraron 20 cargadores, 490 cartuchos, 25 artefactos explosivos improvisados, dos chalecos tácticos y cuatro placas balísticas.