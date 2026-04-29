Oposición pide renuncia del gobernador de Sinaloa

CDMX — La oposición en la Cámara de Diputados exigió la renuncia inmediata del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ante la solicitud de extradición emitida por Estados Unidos en su contra por su presunta relación con líderes del narcotráfico del Cártel de Sinaloa.

Por MC, su coordinadora Ivonne Ortega expresó que las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa son gravísimas y no se deben minimizar.

“Rocha Moya no debe seguir siendo gobernador: debe deslindarse del cargo, someterse a la justicia y probar su inocencia como cualquier mexicano. El gobierno de México debe tomar acciones al respecto, que se proceda conforme a derecho y no se proteja a nadie.”}

A través de su cuenta de X, la lideresa parlamentaria advirtió que se trata de un hecho histórico y no debe quedar como antecedente de impunidad. “México y Sinaloa no merecen esto”, señaló.

Por el PRI, Rubén Moreira señaló que el gobierno federal tiene que actuar para que no se confirme esa hipótesis.

“El gobierno tiene que actuar, tiene que salir con claridad para que, sin juzgar, como dice Mario con anterioridad, tiene que aclararnos qué está pasando”.

En tanto, Elías Lixa, coordinador de los panistas, dijo: “Yo creo que el teatro, sólo se lo creían entre ellos. Es a todas luces conocido que existen gobiernos con hiper vínculos con el crimen organizado, lo han hecho así con redes de huachicol fiscal, lo han hecho así en gobiernos estatales, particularmente el caso del gobernador de Sinaloa, buscado por delitos contra la salud y vínculos con el narcotráfico, ya acusado ante una corte en Estados Unidos, es un caso que hemos señalado durante muchos años. Hoy lo dicen ya documentos incluso en el extranjero, tuvieron el apoyo del narcotráfico para llegar al poder. No hay que olvidar que el delegado político de su partido en ese estado, era el también gobernador de Tamaulipas y hemos señalado que esos gobiernos han tenido un comportamiento más cercano al narco que a la ciudadanía y tienen que rendir cuentas, es inaceptable.”