¿Abren los bancos el viernes 1 de mayo? Información oficial sobre la operación de sucursales bancarias

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) publica los días inhábiles durante 2026 de las entidades financieras sujetas a su supervisión.
Este calendario está sujeto a las disposiciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2025, que señalan los días del año 2026 en que las entidades financieras sujetas a la supervisión este órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) deberán cerrar sus puertas y suspender operaciones.
Aquí te compartimos si el 1 de mayo forma parte de los días inhábiles marcados en el calendario de la CNBV para 2026 y si habrá servicio en los bancos este viernes.
¿Abren los bancos el viernes 1 de mayo?
De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los bancos no abrirán sus puertas este viernes 1 de mayo, pues con fundamento en la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, este día forma parte del calendario oficial de suspensión de labores a nivel nacional para 2026.
Según información de la CNBV, además de los bancos, las instituciones financieras que deberán suspender labores el próximo 1 de mayo de 2026 serán las siguientes:
- Instituciones de crédito
- Casas de bolsa
- Bolsas de valores
- Instituciones para el depósito de valores
- Instituciones calificadoras de valores
- Contrapartes centrales de valores
- Bolsas de contratos de derivados
- Cámaras de compensación de instrumentos derivados y sus socios liquidadores
- Fondos de inversión
- Sociedades operadoras de fondos de inversión
- Sociedades distribuidoras de acciones de fondos de inversión
- Sociedades valuadoras de acciones de fondos de inversión
- Sociedades financieras de objeto múltiple reguladas
- Sociedades financieras populares
- Sociedades financieras comunitarias
- Organismos de integración financiera rural
- Uniones de crédito
- Sociedades cooperativas de ahorro y préstamo
- Sociedades de información crediticia
- Instituciones de tecnología financiera
¿Qué otros días del año cerrarán bancos en 2026?
De acuerdo con el calendario de días inhábiles 2026 de la CNBV, publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público , los días en que bancos e instituciones financieras sujetas a su supervisión cerrarán sus puertas son:
I. El 1o. de enero.
II. El primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero.
III. El tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo.
IV. El 2 y 3 de abril.
V. El 1o. de mayo.
VI. El 16 de septiembre.
VII. El 2 de noviembre y el tercer lunes de dicho mes, este último en conmemoración del 20 de noviembre.
VIII. El 12 y 25 de diciembre.
IX. Los sábados y domingos.
Por otra parte, los almacenes generales de depósito y casas de cambio podrán abrir sus puertas y operar todos los días del año 2026, siempre que se ajusten a las presentes disposiciones.