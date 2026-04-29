¿Abren los bancos el viernes 1 de mayo? Información oficial sobre la operación de sucursales bancarias (Cuartoscuro)

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) publica los días inhábiles durante 2026 de las entidades financieras sujetas a su supervisión.

Este calendario está sujeto a las disposiciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2025, que señalan los días del año 2026 en que las entidades financieras sujetas a la supervisión este órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) deberán cerrar sus puertas y suspender operaciones.

Aquí te compartimos si el 1 de mayo forma parte de los días inhábiles marcados en el calendario de la CNBV para 2026 y si habrá servicio en los bancos este viernes.

¿Abren los bancos el viernes 1 de mayo?

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los bancos no abrirán sus puertas este viernes 1 de mayo, pues con fundamento en la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, este día forma parte del calendario oficial de suspensión de labores a nivel nacional para 2026.

Según información de la CNBV, además de los bancos, las instituciones financieras que deberán suspender labores el próximo 1 de mayo de 2026 serán las siguientes:

Instituciones de crédito

Casas de bolsa

Bolsas de valores

Instituciones para el depósito de valores

Instituciones calificadoras de valores

Contrapartes centrales de valores

Bolsas de contratos de derivados

Cámaras de compensación de instrumentos derivados y sus socios liquidadores

Fondos de inversión

Sociedades operadoras de fondos de inversión

Sociedades distribuidoras de acciones de fondos de inversión

Sociedades valuadoras de acciones de fondos de inversión

Sociedades financieras de objeto múltiple reguladas

Sociedades financieras populares

Sociedades financieras comunitarias

Organismos de integración financiera rural

Uniones de crédito

Sociedades cooperativas de ahorro y préstamo

Sociedades de información crediticia

Instituciones de tecnología financiera





¿Qué otros días del año cerrarán bancos en 2026?

De acuerdo con el calendario de días inhábiles 2026 de la CNBV, publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público , los días en que bancos e instituciones financieras sujetas a su supervisión cerrarán sus puertas son:

I. El 1o. de enero.

II. El primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero.

III. El tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo.

IV. El 2 y 3 de abril.

V. El 1o. de mayo.

VI. El 16 de septiembre.

VII. El 2 de noviembre y el tercer lunes de dicho mes, este último en conmemoración del 20 de noviembre.

VIII. El 12 y 25 de diciembre.

IX. Los sábados y domingos.

Por otra parte, los almacenes generales de depósito y casas de cambio podrán abrir sus puertas y operar todos los días del año 2026, siempre que se ajusten a las presentes disposiciones.