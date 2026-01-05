SAT define a qué contribuyentes auditará en 2026

SAT auditará contribuyentes en 2026 El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ya definió a quiénes pondrá bajo la lupa fiscal en 2026. (Cuartoscuro)

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó el Plan Maestro 2026 “Atención al Contribuyente y Fiscalización”, en el que definió a qué contribuyentes auditará durante este año.

De acuerdo con el comunicado emitido por la dependencia tributaria, en caso de incumplimiento en el pago de impuestos se realizará únicamente una auditoría por contribuyente.

Además, precisó que en los procesos de fiscalización se solicitará solo una muestra de las partidas sujetas a revisión fiscal y no el 100 % de la información.





¿A qué contribuyentes auditará el SAT en 2026?

Según el comunicado emitido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) el 5 de enero de 2026, se auditará principalmente a los contribuyentes que incurran en las siguientes conductas:

Celebren operaciones con factureras o nomineras.

Presenten pérdidas fiscales recurrentes.

Simulen o abusen de deducciones.

Obtengan ingresos no declarados.

Abusen de estímulos fiscales.

Presenten inconsistencias entre lo que importan o compran y lo que venden.

Importen productos con precios por debajo del mercado e incumplan regulaciones o restricciones no arancelarias.

No paguen retenciones por sus empleados.

Realicen operaciones con paraísos fiscales.

Soliciten devoluciones improcedentes.

Paguen menos impuestos en su tasa efectiva en comparación con su sector.

El organismo encargado de la administración tributaria en México aseguró que se garantizará la aplicación de los mismos criterios en todas las oficinas del SAT del país, especialmente en procedimientos de fiscalización relacionados con descuentos, depósitos no identificados, materialidad, mercadotecnia, importaciones, regulaciones no arancelarias, así como permisos, certificaciones y autorizaciones en comercio exterior.

¿Qué pasa si no pagas impuestos al SAT?

Muchos contribuyentes desconocen cuáles son las acciones legales que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) puede tomar en su contra en caso de evasión fiscal, de no reportar ingresos de manera completa o de no liquidar créditos fiscales a tiempo.

En caso de no llegar a un acuerdo con el Sistema de Administración Tributaria, la autoridad puede imponer multas, cobrar recargos e incluso proceder al embargo de bienes.

En situaciones más graves, también puede iniciar una investigación judicial en contra del contribuyente y comenzar un proceso legal que podría derivar en penas de prisión.

Las sanciones que impone el SAT a los contribuyentes que no cumplen correctamente con el pago de impuestos están establecidas en el Código Fiscal de la Federación (CFF), específicamente en los artículos 81 y 82.

En estos se detallan multas frecuentes que van desde 1,810 hasta 22,400 pesos por no presentar declaraciones, avisos o constancias ante la autoridad fiscal.

Por otra parte, el no pagar contribuciones a tiempo puede generar multas que oscilan entre 1,810 y 44,790 pesos. No obstante, el SAT puede mostrar flexibilidad, ya que existe la posibilidad de llegar a acuerdos cuando el contribuyente coopera con la autoridad.