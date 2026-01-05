Visa americana 2026 México: costos, requisitos y guía paso a paso para tramitarla por primera vez

Guia paso a paso para tramitar la Visa americana en este 2026 Foto: Especial

Obtener una visa americana para viajar a Estados Unidos sigue siendo uno de los trámites consulares más solicitados por personas en México, ya sea para turismo, negocios, estudios, trabajo temporal o simplemente para visitar al país vecino.

En este sentido, para 2026, este proceso presenta cambios relevantes en costos y procedimientos que quienes planean viajar deben conocer con antelación para evitar contratiempos. Por ello, en esta nota te presentamos una breve guía con todo lo que tienes que saber para agilizar este trámite.

¿Cuánto cuesta sacar la visa americana 2026?

Para la mayoría de las visas de no inmigrante, incluida la visa de turista y negocios B-1/B-2, la tarifa base de solicitud en 2026 se mantiene en 185 dólares estadounidenses, o bien, aproximadamente $3,200 MXN, dependiendo del tipo de cambio. Este pago es no reembolsable, aun si la visa es negada.

A partir de finales de 2025 se comenzó a aplicar una nueva tarifa federal denominada “Visa Integrity Fee”, cuyo objetivo es reforzar la integridad y cumplimiento de normas migratorias. Esta tarifa se paga solo si la visa es aprobada y emitida y asciende aproximadamente a 250 dólares más.

Con estas dos cargas, el costo total estimado para tramitar una visa por primera vez puede rondar los 435 dólares o lo que igual a $7,500 MXN, según el tipo de cambio, aunque el monto final puede variar ligeramente según las disposiciones vigentes al momento de la emisión.

Además, quienes opten por recibir su pasaporte con la visa a domicilio o en una sucursal de mensajería, en lugar de recogerlo en el Centro de Atención al Solicitante (CAS), deberán considerar tarifas adicionales.

El servicio “entrega premium” tiene un costo de unos 400 pesos para envío a domicilio si la zona está cubierta, y 320 pesos para recogerlo en sucursal de DHL. La entrega gratuita sigue estando disponible directamente en los CAS.

Los CAS con entrega gratuita se ubican, entre otras ciudades, en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Mérida, Tijuana y Ciudad Juárez.

¿Cuáles son los requisitos generales para tramitar la visa americana?

Para iniciar el proceso, el solicitante mexicano debe cumplir con varios requisitos básicos establecidos por la Embajada y consulados de Estados Unidos:

Pasaporte vigente y en buen estado, con tiempo de validez suficiente para el viaje planeado.

con tiempo de validez suficiente para el viaje planeado. Formulario DS-160 completado en línea con toda la información personal y motivo del viaje.

completado en línea con toda la información personal y motivo del viaje. Fotografía reciente con especificaciones oficiales (fondo blanco, sin accesorios que oculten el rostro).

con especificaciones oficiales (fondo blanco, sin accesorios que oculten el rostro). Comprobantes de pago de la tarifa consular correspondiente.

de la tarifa consular correspondiente. Documentos de respaldo que demuestren arraigo en México y la intención de regresar, como comprobantes laborales, de estudios, ingresos o propiedades.

Ojo: Presentar esta documentación no garantiza la aprobación; la decisión final corresponde al oficial consular durante la entrevista.

Pasos para tramitar la visa por primera vez

El proceso sigue una estructura definida que debe cumplirse paso a paso:

Llenado del formulario DS-160 por internet y obtención de la hoja de confirmación con código de barras.

Pago de la tarifa de solicitud de visa según las instrucciones del sistema consular.

Creación de una cuenta en el Servicio Oficial de Citas para Visas del Departamento de Estado.

Agendar dos citas: una para la toma de datos biométricos (huellas y fotografía) en el CAS, y otra para la entrevista consular.

Asistir puntualmente a la entrevista consular, responder con claridad sobre el motivo del viaje y presentar todos los documentos de respaldo.

Emisión y entrega de la visa si es aprobada, ya sea en el CAS o a través del servicio de mensajería elegido.

Quienes tramitan su visa por primera vez deben planear con suficiente antelación, revisar cuidadosamente que toda la documentación esté completa y coherente, y prepararse para la entrevista consular con información clara sobre su propósito de viaje.

Los cambios recientes en tarifas y procesos hacen indispensable mantenerse actualizado con las páginas oficiales de la Embajada de Estados Unidos y el servicio de citas consulares antes de iniciar el trámite.