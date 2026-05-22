Se registra caída del PIB al 0.6% durnate el primer trimestre del año

Economía mexicana La caída del PIB de julio a septiembre es la primera caída del año y la segunda desde que llegó al poder sheinbaum (X)

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó sobre el descenso del producto interior bruto (PIB) en un 0.6 por ciento durante los primeros tres meses del 2026, lo que es calificado como su peor desempeño en los últimos cinco trimestres.

La caída, menor al 0,8 % estimado en abril, ocurrió debido al retroceso trimestral del sector agropecuario (-1.7 por ciento), de la industria (-1 por ciento) y de los servicios (-0.4 por ciento), detalló el Inegi en su reporte, con base en cifras desestacionalizadas, sin factores coyunturales por temporada.

Entre enero y marzo el PIB aumentó un 0.2 por ciento, con lo que mantuvo una tendencia al alza tras elevarse un 1.8 por ciento de octubre a diciembre, resultado del incremento anual de las actividades terciarias (1 por ciento) y de las primarias (0.2 por ciento), aunque las secundarias disminuyeron un 1.2 por ciento.

La caída en el PIB mexicano contrasta con el dato de Estados Unidos, destino de más del 84 por ciento de las exportaciones mexicanas, que en los primeros tres meses se elevó un 0.5 por ciento respecto al cuarto trimestre de 2025.

El año pasado, los aranceles de Trump encendieron las alertas económicas en México, pero el país logró sortear una recesión pese a las caídas registradas en el segundo y tercer trimestres del año.

La economía de México creció un 0.6 por ciento en 2025, y un 1.8 por ciento de octubre a diciembre, rompiendo así con una racha de caídas en el segundo y tercer trimestres del año.