Día de la enfermera 2026: esto ganan en nuestro país según Data México

En el marco del Día de la Enfermera 2026, los datos oficiales de Data México, plataforma de la Secretaría de Economía, permiten conocer cuánto ganan las enfermeras y enfermeros en el país y cuál es la situación laboral dentro del sector de Servicios de Salud y de Asistencia Social, uno de los más importantes en México.

De acuerdo con la información correspondiente al primer trimestre de 2025, este sector concentra a millones de trabajadores, en su mayoría mujeres, y presenta amplias diferencias salariales entre categorías y condiciones laborales.

¿Cuánto se gana en el sector salud en México?

Según Data México, durante el primer trimestre de 2025:

• 3.93 millones de personas trabajaban en el sector de Salud y Asistencia Social.

• 65.7 % de la fuerza laboral corresponde a mujeres y 34.3 % a hombres.

• El salario promedio mensual del sector fue de aproximadamente 7,400 pesos.

En cuanto a la brecha salarial:

• Los hombres percibieron en promedio 8,180 pesos mensuales.

• Las mujeres registraron un ingreso promedio de 6,990 pesos al mes.

Este sector incluye a médicos, auxiliares, paramédicos y personal de enfermería, por lo que el promedio general mezcla distintos niveles de responsabilidad y preparación.

Salarios específicos en enfermería, según Data México

Al analizar las ocupaciones relacionadas directamente con la enfermería, los ingresos presentan diferencias claras:

• Enfermeras y enfermeros especialistas:

• Salario promedio mensual cercano a los 18,700 pesos.

• En algunas entidades del país, los ingresos pueden superar los 30,000 pesos, dependiendo del estado y la especialización.

• Enfermeras técnicas y auxiliares:

• Ingreso promedio de alrededor de 8,200 pesos mensuales, trabajando cerca de 40 horas a la semana.

Estas cifras muestran que el nivel de estudios, la especialización y la ubicación geográfica son factores determinantes en el salario.

Formalidad laboral y condiciones de empleo

Otro punto clave es la formalidad laboral dentro del sector salud:

• 78.7 % del personal cuenta con un empleo formal, con un salario promedio de 8,070 pesos mensuales.

• 21.3 % labora en la informalidad, donde los ingresos caen a cerca de 4,900 pesos al mes.

Entre las ocupaciones más comunes dentro del sector se encuentran los auxiliares de enfermería, médicos generales y especialistas, lo que refleja el peso fundamental del personal de enfermería en el sistema de salud mexicano.

Un sector clave en el Día de la Enfermera 2026

En el Día de la Enfermera 2026, estas cifras evidencian la relevancia del personal de enfermería en México, así como los retos pendientes en materia de salarios, equidad de género y formalidad laboral, especialmente para quienes se desempeñan como técnicas y auxiliares.