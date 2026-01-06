¡No tires tus muñecos de la Rosca de Reyes! Aquí te explicamos cómo y dónde reciclarlos

Tras celebrar el Día de Reyes y disfrutar de la tradicional Rosca de Reyes, muchas familias se quedan con los pequeños muñecos de plástico conocidos como “muñequitos” o figuras del Niño Dios. Aunque a menudo terminan en la basura, estos objetos pueden tener un segundo uso útil y ecológico si se reciclan o donan adecuadamente.

Los muñequitos de la rosca están hechos de polipropileno, también conocido como plástico número 5, el mismo material del que se fabrican taparroscas de botellas y envases de yogur o crema. Este plástico es reciclable, lo que significa que, en lugar de desecharlos, pueden llevarse a centros de acopio o donarse para que tengan un destino ambientalmente responsable.

Opciones para reciclar o donar tus muñecos de la rosca

Una de las formas más sencillas de darles un uso positivo es donarlos a organizaciones que promueven el reciclaje o causas sociales, por ejemplo:

Banco de Tapitas A.C.: Esta organización, conocida por recolectar taparroscas de plástico para financiar tratamientos médicos de niños con cáncer, también acepta los muñecos de la rosca. Al integrarlos en su recolección de plásticos reciclables, se apoya tanto el cuidado del medio ambiente como una causa social significativa.

Plataformas de reciclaje como Ecolana: A través de su sitio web y mapa interactivo, puedes localizar el centro de acopio más cercano donde recibirán plástico número 5, incluidos los muñecos de la rosca. Solo necesitas ingresar tu ubicación, seleccionar el tipo de residuo y llevar tu material limpio y seco.

Fundaciones y centros comunitarios: Otras organizaciones, como Fundación Alianza Anticáncer Infantil, suelen recibir plásticos reciclables para apoyar tratamientos y programas sociales, ofreciendo una opción más para donar tus muñecos y ayudar a quienes lo necesitan.

¿Cuál es el objetivo de reciclar los muñecos de la Rosca?

Además de evitar que estos pequeños objetos terminen como desechos en vertederos, reciclar los muñecos contribuye a reducir la contaminación plástica y fomentar una economía circular en la que los materiales reciclados se transforman en nuevos productos El plástico número 5 puede utilizarse para fabricar objetos útiles o incorporarse en procesos de reciclaje industrial.

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) ha revelado que cada año el sector panificador produce alrededor de 4 millones de roscas de reyes, cada una con 1 a 6 muñequitos del Niño Dios.

También es una oportunidad para participar en causas solidarias, ya que algunas organizaciones combinan la recolección de plásticos reciclables con acciones de apoyo social o salud, como la financiación de tratamientos médicos para niñas y niños.

¿Cuáles son las recomendaciones para reciclar los muñecos de la Rosca de Reyes y dónde donarlos?

Para que los muñecos puedan reciclarse sin problemas, es importante:

Lavar y secar completamente los muñecos antes de llevarlos al centro de acopio.

Separarlos de otros materiales no reciclables, como papel, envolturas o restos de comida.

Verificar el punto de acopio antes de acudir, ya que algunos lugares pueden tener horarios o requisitos específicos.

Para encontrar diversos centros de reciclaje, puedes ingresar a la página: https://ecolana.com.mx/mapa y elegir la opción de Plástico N.º 5, así como agregar tu zona de residencia y ubicar el centro más cercano a ti; además, hay otros materiales que pueden recolectar.