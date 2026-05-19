Festival de Macetas 2026: el objeto cotidiano que se convierte en arte, identidad y experiencia en CDMX

Festival de Macetas 2026 Foto: Cortesía

En una ciudad que nunca deja de reinventarse, hay objetos que pasan desapercibidos… hasta que alguien decide mirarlos de otra manera. Eso es precisamente lo que propone el Festival de las Macetas 2026, un encuentro que transforma un elemento cotidiano en el eje de una experiencia cultural, estética y sensorial.

Del 22 al 24 de mayo, en el corazón de la Ciudad de México, este festival reunirá a ceramistas, artesanos, diseñadores y artistas para replantear el lugar que ocupa la maceta en nuestra vida diaria. No como simple contenedor, sino como pieza de diseño, arquitectura íntima y símbolo de la relación entre el ser humano y la naturaleza.

Una mirada distinta: la maceta como protagonista

La propuesta del festival parte de una idea poderosa: dejar de ver la planta como protagonista y poner en el centro al objeto que la contiene.

La maceta, ese elemento aparentemente simple, se revela aquí como un artefacto milenario que ha acompañado a la humanidad durante siglos. Pero también como una pieza que hoy dialoga con el diseño contemporáneo, la arquitectura y la manera en que habitamos los espacios urbanos. Más que un objeto, es un lenguaje.

Festival de Macetas 2026 Foto: Cortesía

Dónde y cuándo será el Festival de Macetas 2026

El evento se llevará a cabo en esta dirección:

Maravilla Studios | Sabino 310, Col. Atlampa, Cuauhtémoc, Ciudad de México

22, 23 y 24 de mayo

De 11:00 a 19:00 horas

¿Qué habrá en el Festival de Macetas 2026?

Durante tres días, el festival se convertirá en un punto de encuentro entre quienes crean estas piezas y quienes buscan entenderlas. En esta edición 2026 habrá:

exhibición y venta de macetas artesanales y de diseño

demostraciones en vivo de técnicas como torno e impresión 3D

intervenciones artísticas

música en vivo

oferta gastronómica

Participan creadores provenientes de distintas regiones del país como Ciudad de México, Oaxaca, Puebla y Michoacán, lo que permite generar un diálogo entre técnicas tradicionales y propuestas contemporáneas.

Cartel oficial del Festival de Macetas 2026 Foto: Cortesía

¿Quiénes estarán el en Festival de Macetas 2026?

Como primera parte de su cartel, el Festival de macetas 2026 anuncia la participación de:

Artesanxs:

Anacleto Santos, Ángeles Méndez, Angelina Mondragón, Aristeo Gutiérrez, Artesanas de los Reyes Metzontla, Colectivo Zipiajo, David Hernández, Ezequiel Ruiz Guerrero, Florencia Ocampo, Ilcia Hernández, Isaac García, Juan Gutiérrez, Nayely Méndez y Ruiz Cruz.

Ceramistas:

Pata de Perro, RGP Ceramics, Tam Tam y Terraluz.

Expositores:

1050° Cooperativa, Dealer de Macetas, Estudio Fangoso, Jacinto Galería Viva, Maní Arte, Marvento MX, Piedra Fuego, Piedra Viva, Random Studio y Ylang Ylang.

Música:

Magia Negra, Perreo Millennial, Radcliffe y Scorpio 69, además de un show de imitadores dedicado a Juan Gabriel y José José.

Gastronomía:

Burger Gang, Imbiss y Madrizza.

Festival de Macetas 2026 Foto: Cortesía

Un encuentro de talentos: artesanos, diseñadores y nuevas generaciones

En entrevista con La Crónica, Carla Hernández y Selene Patlán, organizadoras del evento, señalaron que uno de los ejes del festival es reunir distintas visiones en un mismo espacio. No se trata solo de exhibir, sino de generar diálogo.

“Queremos hacer una oferta lo más variada posible y que encuentren… la maceta que les convenga dependiendo de cada personalidad”.

Participan creadores de distintos estados del país, así como ceramistas contemporáneos:

“Hemos podido localizar a varios de Oaxaca, Puebla… y también participan ceramistas de la Ciudad de México”.

El objetivo va más allá de la venta:

“Nos interesa mostrar la diversidad y el valor de lo hecho en México… tenemos una gran diversidad de artesanos y muchas veces no se conocen”.

Esa mezcla también incluye nuevas tecnologías:

“Hay proyectos como Random Studio que utiliza impresión 3D… estamos reuniendo gente de mucha trayectoria y también gente muy contemporánea”.

Organizadores del Festival de Macetas 2026 Foto: Cortesía

Más que un festival: una experiencia completa

El Festival de las Macetas no se limita a la cerámica. Está pensado como un espacio para quedarse, convivir y explorar.

“La idea es buscar ese lugar al que nosotras queramos ir… donde puedas ver lo que te gusta, pero también comer, escuchar música y pasar el día”.

Por eso integra música, gastronomía y diseño en una experiencia integral:

“No se convierta solo en una venta… sino en una experiencia donde buscas quedarte”.

Festival de Macetas 2026 Foto: Cortesía

La curaduría musical incluye propuestas que van desde lo clásico hasta lo contemporáneo, mientras que la oferta gastronómica también responde a una identidad:

“Tenemos proyectos como Madrisa… una pizzería con un concepto feminista… y también coctelería con tepache, tratando de rescatar esa cultura”.

En conjunto el Festival de macetas 2026 propone la experiencia de un ecosistema construido al interior de un espacio, donde conviven objetos, procesos y personas en un mismo entorno. En este contexto la maceta funciona como punto de encuentro entre arquitectura, paisaje, arte y música.