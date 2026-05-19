Se cayó WhatsApp Web: usuarios reportan que la plataforma los llevaba a Facebook (Crónica Digital)

Usuarios de la plataforma web de la red social de mensajería reportan fallas al momento de intentar ingresar a la plataforma en línea.

Este martes 19 de mayo, usuarios reportan que WhatsApp Web presenta fallas. ¿Qué pasó con la plataforma?

¿Qué pasó con WhatsApp Web?

De acuerdo con los reportes de usuarios de WhatsApp Web, al intentar ingresar a la alternativa en línea de este gigante de mensajería aparece un error o un direccionamiento a Facebook.

Hasta el momento, los administradores de WhatsApp Messenger no han emitido un reporte oficial sobre la caída de la plataforma web, indicando los motivos por los cuales se ha caído la modalidad web de una de las plataformas de mensajería más usadas en el mundo.

Actualización de la caída de WhatsApp Web

La caída de WhatsApp Web duró aparentemente entre 10 y 15 minutos, pues, según reportan usuarios, esta plataforma volvió a su funcionamiento normal de manera paulatina, aunque no se ha emitido un informe general sobre los sitios concretos donde se cayó, o bien si ha regresado el funcionamiento para todas las personas que utilizaban el servicio online.

Esperamos el reporte de los motivos de la falla de WhatsApp Web, pues el servicio móvil tradicional continúa sin mayor problema, pues al parecer este pequeño error únicamente confiere a la opción de ingresar de manera web mediante código QR.