FIFA Fan Fest de Monterrey: ¿Dónde será y cuánto cuestan los boletos? (FIFA)

Durante 39 días, Monterrey será sede de la fiesta de la Copa Mundial de la FIFA de este año, y el Parque Fundidora se transformará en el lugar de la pasión regia para el FIFA Fan Festival 2026.

Este sitio patrimonial e histórico de la cultura regia albergará a miles de aficionados contagiados por la fiebre mundialista. Extranjeros y connacionales se reunirán entre montañas para compartir música en vivo, gastronomía local y experiencias relacionadas con la cultura del fútbol. Te compartimos todos los detalles de este evento a continuación.

¿Cuánto cuestan los boletos del FIFA Fan Fest de Monterrey?

Aunque el FIFA Fan Fest de Monterrey tendrá entrada gratuita con cupo limitado, el acceso a los conciertos no.

Aunque hasta el momento, el costo de los boletos aún no aparece de manera oficial en Ticketmaster, algunos medios ya apuntan cuáles serán los costos de los boletos que varían dependiendo de la zona.

De acuerdo con Milenio, en general los precios oscilan entre 850 y 2.450 pesos. Para ver a Chayanne el sábado 13 de junio de 2026 en el FIFA Fan Fest de Monterrey, el costo será de 2,450 pesos en zona VIP y 850 pesos en zona general. El mismo precio aplicará para disfrutar a Imagine Dragons en vivo en Parque Fundidora el domingo 21 de junio y así con el resto de los conciertos.

La venta general en Ticketmaster del FIFA Fan Festival Monterrey 2026 iniciará este jueves 21 de mayo de 2026 a partir de las 11:00 horas, y será hasta ese momento que los interesados puedan ver los precios oficiales del evento mundialista en Monterrey.

FIFA Fan Fest de Monterrey: Cartelera

La cartelera, conformada por 21 artistas, será encabezada por celebridades conocidas internacionalmente como Imagine Dragons y exponentes de distintos géneros, entre los que se encuentran Chayanne y Grupo Firme.

Además, el Parque Fundidora albergará las presentaciones de icónicos grupos de la escena ska, como El Gran Silencio, compartiendo con el mundo parte de la identidad regia que representa esta agrupación.

Un cartel variado que combina propuestas como Genitallica y al mismo tiempo a Los Cadetes de Linares. Hay para todos los gustos.

FIFA Fan Fest de Monterrey: ¿Cómo llegar al Parque Fundidora?

Monterrey será el epicentro de cuatro partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, y este recinto histórico, ubicado en Av. Fundidora y Adolfo Prieto S/N, en Monterrey, Nuevo León, intentará reunir a más de 2 millones de aficionados en un espacio que conjuga modernidad y naturaleza, bajo el Cerro de la Silla.

El Parque Fundidora es conocido por albergar espectáculos de gran magnitud, como el Festival Pa’l Norte, uno de los más importantes de la ciudad fronteriza, y a partir del 11 de junio albergará el FIFA Fan Fest de Monterrey, un evento mundialista que combina actividades alusivas al Mundial y la presentación de estrellas de escala internacional. Así que, si estás interesado o interesada en asistir, aquí te compartimos cómo llegar desde el aeropuerto de Monterrey.

Aeropuerto Internacional de Monterrey - Parque Fundidora

Esta es una de las formas más probables desde donde tengas que partir en caso de que no vivas ya en Monterrey, Nuevo León. Desde el Aeropuerto Internacional de Monterrey podrás tomar la Ruta Express “Y Griega”, que sale de la Terminal C.

De acuerdo con Milenio, deberás bajar en la estación “Y Griega” de la Línea 1 del Metro, misma que se encuentra a algunos metros de la sede del FIFA Fan Fest de Monterrey de este Mundial 2026, a dónde podrás llegar caminando.

Si no piensas gastar entre 500 y 600 pesos, que es el precio en el que oscila el servicio de taxis dentro del aeropuerto, esta ruta en transporte público te deja cerca del Parque Fundidora y, pues además del costo de cada transporte, únicamente deberás pagar entre 15 y 20 pesos por el acceso a este recinto de eventos múltiples.