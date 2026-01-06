Requisitos para sacar un préstamo y crédito Fonacot en 2026 ¿Interesado en pedir un crédito Fonacot? Estos son los requisitos para 2026 (Fonacot y Pexels)

Si estás interesado en obtener un crédito Fonacot, conoce cuáles serán los requisitos para este 2026 y puedas solicitarlo sin algún inconveniente.

A través del crédito Fonacot podrás tener liquidez inmediata para utilizarla en la compra de bienes y servicios con tasas desde el 0.8% hasta el 2.8% mensual, sin requerir aval ni fiador, pudiéndote otorgar hasta 4 meses de tu sueldo.

Además, se puede pagar a diferentes plazos, desde 6 hasta 36 meses. Asimismo, para abonar el crédito se descuenta de tu nómina, por lo que no tendrás que preocuparte por las fechas de pago.

Tan solo en 2025, el Fonacot entregó a los trabajadores más de dos millones 100 mil financiamientos, equivalentes a 65 mil millones de pesos.

El Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores se creó en 1974 con el objetivo de apoyar a los trabajadores con financiamiento para la adquisición de bienes y servicios.

En 2006 cambió su nombre a Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, tras expedirse la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores.

Si este nuevo año te interesa solicitar un crédito Fonacot, aquí te presentamos los requisitos, así como los documentos que te solicitarán para iniciar el trámite.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar el crédito Fonacot en 2026?

Si deseas solicitar un crédito Fonacot, es importante que consideres los siguientes requisitos antes de generar tu cita, pues de lo contrario no podrás avanzar el trámite:

Estar en un Centro de Trabajo afiliado a Fonacot.

a Fonacot. Ser mayor de 18 años de edad.

de edad. Antigüedad mínima de 6 meses en tu trabajo actual (en caso de ser eventual, en dos o más Centros de Trabajo con un máximo de 5 días hábiles de baja entre cada uno).

en tu trabajo actual (en caso de ser eventual, en dos o más Centros de Trabajo con un máximo de 5 días hábiles de baja entre cada uno). Número de celular , ya que se realizará una llamada de validación en el momento de solicitar el crédito.

, ya que se realizará una llamada de validación en el momento de solicitar el crédito. Dos referencias personales con número telefónico.

con número telefónico. Correo electrónico personal.

personal. Recibir ingresos a partir de un salario mínimo en la zona central, en adelante.

Además de lo anterior, también te solicitarán al momento de acudir a tu cita los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente con fotografía y firma.

vigente con fotografía y firma. Estado de cuenta , listado o resumen de movimientos u hoja de contrato de apertura de cuenta que no sea mayor a 3 meses.

, listado o resumen de movimientos u hoja de contrato de apertura de cuenta que no sea mayor a 3 meses. Comprobante de domicilio con fecha reciente, no mayor a 3 meses.

con fecha reciente, no mayor a 3 meses. Últimos 4 recibos de nómina consecutivos expedidos por tu Centro de Trabajo para comprobar ingresos.