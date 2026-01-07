¡Cuidado! Nestlé retira leche en polvo para bebés por posible contaminación bacteriana; esto tienes que saber para proteger a tu familia

Nestlé retira leche en polvo para bebés por posible contaminación bacteriana; esto tienes que saber para proteger a tu familia

En los primeros días de 2026, la reconocida empresa Nestlé anunció el retiro preventivo y voluntario de decenas de lotes de leche en polvo y fórmulas para bebé tras confirmar la posible presencia de la bacteria Bacillus cereus, que puede producir una toxina llamada cereulida, capaz de causar malestares gastrointestinales.

Esta acción se suma a alertas sanitarias recientes en diversos países que habían detectado riesgos similares en productos infantiles de marcas reconocidas, lo que ha encendido las alarmas de padres y autoridades de salud.

¿Qué productos están siendo retirados del mercado?

La lista de productos afectados por este retiro incluye múltiples presentaciones de leches en polvo para lactantes y fórmulas de continuación de líneas como:

NAN TOTAL CONFORT 1 y 2 (variadas presentaciones y lotes)

(variadas presentaciones y lotes) NAN OPTIPRO 1 (latas y sobres)

(latas y sobres) Alfamino y Alfamino Junior

Nidina 1 y variantes digestivas

y variantes digestivas Nativa 1

Algunas fórmulas específicas para necesidades médicas

Estos productos han sido retirados de las tiendas, supermercados y cualquier canal de distribución en más de 25 países, incluyendo varios de Europa, Argentina, Brasil, China y México, según los comunicados oficiales.

¿Qué es la bacteria Bacillus cereus?

La bacteria Bacillus cereus es común en el ambiente y no siempre representa un riesgo. Sin embargo, cuando produce la toxina cereulida en alimentos destinados a lactantes, puede desencadenar síntomas como:

Vómitos intensos

Náuseas y dolor abdominal

Diarrea

Letargo o somnolencia

Estos efectos son especialmente delicados en bebés, quienes tienen sistemas inmunológicos más sensibles y dependen de la nutrición segura para su desarrollo saludable.

Las autoridades de salud han reforzado que si el lote no coincide con los listados por Nestlé, el producto es seguro, pero insistieron en revisar cuidadosamente los números impresos en las latas o empaques.

¿Qué hacer si tienes uno de estos productos en casa?

Revisa el número de lote: busca en la base del empaque o en la etiqueta según las instrucciones de la marca No consumas el producto si coincide con la lista afectada Contacta con el servicio de atención al cliente de Nestlé o con tu punto de compra Consulta con tu pediatra si tu bebé consumió alguno de los productos y presenta síntomas preocupantes

Este retiro es parte de una tendencia global de vigilancia alimentaria

En años anteriores, autoridades sanitarias de todo el mundo han emitido alertas por contaminaciones bacterianas en alimentos infantiles, desde lotes de fórmula contaminados con Cronobacter sakazakii hasta retiradas pequeñas de productos específicos por riesgos de Salmonella o Bacillus cereus.