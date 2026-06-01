Liconsa beneficia a más de seis millones de mexicanos con leche de alto valor nutricional

En el marco del Día Mundial de la Leche, el Gobierno de México destacó la importancia de Liconsa como uno de los principales programas de apoyo alimentario del país, al proporcionar leche fortificada y de alta calidad nutricional a más de seis millones de personas en situación de vulnerabilidad.

La conmemoración, celebrada cada 1 de junio, sirvió para reconocer el papel que desempeña la leche en la alimentación de la población, así como el trabajo de productores ganaderos, distribuidores y programas sociales que permiten que este alimento llegue a millones de hogares mexicanos.

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la leche es una fuente importante de proteínas, calcio, vitaminas y minerales que contribuyen al crecimiento y desarrollo de niñas y niños, además de favorecer la salud de personas adultas y adultos mayores.

En este contexto, Liconsa se ha consolidado como una de las principales herramientas del Gobierno federal para combatir la desnutrición y mejorar la alimentación de sectores prioritarios. A través de una red de miles de puntos de venta distribuidos en todo el país, la empresa estatal ofrece leche fortificada a un precio accesible para familias de bajos ingresos.

Las autoridades señalaron que actualmente más de seis millones de mexicanos reciben este beneficio, entre ellos niñas y niños de seis meses a 15 años, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, personas con discapacidad, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Además del impacto social, el programa también genera beneficios para el sector agropecuario nacional. Liconsa compra una parte importante de la leche que distribuye a productores mexicanos, contribuyendo a fortalecer la economía rural y brindar certeza a miles de familias que dependen de la actividad lechera.

La Secretaría de Agricultura destacó que la producción de leche representa una actividad estratégica para la seguridad alimentaria del país. México se encuentra entre los principales productores de leche de América Latina y genera anualmente más de 13 mil millones de litros de este alimento.

Estados como Jalisco, Durango, Coahuila, Chihuahua y Guanajuato concentran gran parte de la producción nacional, gracias al trabajo de miles de pequeños, medianos y grandes productores que abastecen tanto al mercado comercial como a programas sociales.

En el Día Mundial de la Leche también se resaltó que el consumo de productos lácteos ayuda a mejorar la calidad de la alimentación y contribuye al desarrollo físico de la población. Por ello, organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) promueven su consumo como parte de una dieta equilibrada.

Las autoridades federales señalaron que uno de los retos para los próximos años será continuar fortaleciendo la producción nacional y ampliar el acceso a alimentos nutritivos para las familias más vulnerables.

Con más de seis millones de beneficiarios y una presencia que alcanza prácticamente todo el territorio nacional, Liconsa se mantiene como uno de los programas alimentarios más importantes del país, al combinar apoyo social, nutrición y respaldo a los productores mexicanos de leche.