CNTE inicia huelga nacional con mega marcha: daños en edificios y bloqueos en partes de la Capital

CNTE instala plantón en el Centro tras choque por acceso al Zócalo; Gobierno insiste en diálogo

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) inició este lunes su huelga nacional con una multitudinaria marcha que partió del Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo capitalino, donde miles de maestros y simpatizantes exigieron atención a sus demandas mientras avanzaban por algunas de las principales avenidas de la Ciudad de México.

Desde las primeras horas del día, contingentes magisteriales comenzaron a concentrarse en Paseo de la Reforma. De acuerdo con reportes, alrededor de cuatro mil personas se reunieron en el Ángel de la Independencia para arrancar la movilización hacia el Centro Histórico.

Aunque la marcha comenzó de manera pacífica, conforme avanzó sobre Reforma se registraron actos de vandalismo en la Torre Bienestar, ubicada en el cruce de Reforma y Lafragua. Un grupo de manifestantes rompió cristales de puertas y ventanas del inmueble utilizando mazos, tubos y otros objetos.

Los daños obligaron a varias personas que se encontraban en el lugar realizando trámites a retirarse por seguridad. También se reportó la presencia de personas encapuchadas entre quienes participaron en estas acciones.

La movilización avanzó por Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y posteriormente hacia el primer cuadro de la ciudad. A su paso quedaron afectadas diversas vialidades, entre ellas Insurgentes Centro, Eje Central y varias calles cercanas al Zócalo.

Uno de los puntos de mayor tensión se registró cuando integrantes de la CNTE llegaron a las vallas colocadas alrededor de la Plaza de la Constitución para resguardar las instalaciones relacionadas con actividades del Fan Fest del Mundial. Los manifestantes golpearon candados y estructuras metálicas con la intención de abrir paso hacia la zona acordonada.

Más tarde se reportaron enfrentamientos en calles cercanas al Centro Histórico. Algunos participantes lanzaron petardos durante los intentos por retirar las barreras de contención, mientras que elementos policiacos impidieron el avance de la protesta. También se informó que algunos manifestantes persiguieron a policías en la zona de Pino Suárez.

La circulación vehicular resultó severamente afectada durante gran parte del día. Autoridades capitalinas reportaron cierres en Avenida 5 de Mayo entre Eje Central y Simón Bolívar, además de bloqueos temporales en otros puntos estratégicos del Centro.

Las afectaciones también alcanzaron al sistema Metrobús. La Línea 7 operó únicamente entre Indios Verdes y Hospital Infantil hasta Glorieta Violeta. La Línea 4 suspendió parte de sus rutas, mientras que las líneas 1 y 3 registraron interrupciones y retrasos en distintos tramos debido al paso de los contingentes.

Ante los hechos, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, reiteró el llamado del Gobierno federal para que la CNTE mantenga el diálogo y privilegie las mesas de negociación. La funcionaria señaló que el objetivo es avanzar en acuerdos que permitan atender las demandas del magisterio sin afectar a la ciudadanía ni al sector comercial de las zonas donde se desarrollan las protestas.

La CNTE mantiene su convocatoria de huelga nacional y la instalación de un plantón en el Zócalo, mientras continúan las movilizaciones y negociaciones con las autoridades federales.