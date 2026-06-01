Vidal Llerenas asume dirección del IMPI; Ebrard destaca papel clave de la propiedad industrial

El secretario de Economía, Marcelo Ebrad, encabezó la presentación de Vidal Llerenas Morales como nuevo director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), dond destacó la importancia de fortalecer la protección de marcas, patentes y derechos de propiedad industral para impulsar la competitividad y la innovación en México.

Durante el acto realizado en las instalaciones del organismo, Ebrad señaló que el IMPI tendrá un pepel estratégico en los próximos ños, especialmente ante los desafíos económicos y cmerciales que enfrenta el país, así como en el contexto de la próxima revisioón del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). El funcionario subrayó que la propiedad industrial es un elemento fundamental para atraer inversiones, promover el desarrollo tecnológico y brindar certerza jirídica a empresas y emprendedores.

El secretario de Economía reconoció la trayectoria de Vidal Llerenas, quien anteriormente se desempeñó como subsecretario de Industria y Comercio. Destacó su experiencia en la administración pública y su conocimiento de los temas económicos, factores que consideró importantes para fortalecer las tareas del instituto en una etapa clave para el país.

Durante su intervención, Llerenas afirmó que uno de sus principales objetivos será consolidar al IMPI como una institución cercana a los sectores productivos, capaz de responder con mayor eficiencia a las necesidades de inventores, emprendedores y empresas mexicanas. También señaló que trabajará para fortalecer los mecanismos de protección de la propiedad intelectual y combatir prácticas que afecten a la industria nacional.

Marcelo Ebrard recordó que la defensa de la propiedad industrial se ha convertido en una prioridad para el Gobierno de México, particularmente en acciones dirigidas a combatir la piratería y el comercio ilegal de mercancías que afectan a productores nacionales. En meses recientes, la Secretaría de Economía y el IMPI han participado en diversos operativos para retirar del mercado productos que violan derechos de propiedad industrial y marcas registradas.

El titular de Economía también destacó la necesidad de que México fortalezca sus capacidades de innovación para reducir dependencias en sectores estratégicos y aumentar el valor agregado de la producción nacional. En ese sentido, consideró que el trabajo del IMPI será fundamental para proteger el desarrollo tecnológico y científico generado en el país.

La llegada de Vidal Llerenas al organismo forma parte de una serie de ajustes realizados por la Secretaría de Economía en áreas estratégicas vinculadas con el comercio, la industria y la propiedad intelectual. Estos cambios ocurren en un momento en el que el gobierno federal busca fortalecer su posición ante los retos económicos internacionales y la próxima revisión del T-MEC.

Con este nombramiento, el Gobierno federal apuesta por reforzar las políticas de protección a la innovación y la propiedad industrial, consideradas herramientas clave para impulsar el crecimiento económico y la competitividad de México en los mercados internacionales.