Acusa Morena red internacional de empresarios y legisladores de EE.UU que promueve campaña contra gobiernos progresistas

Morena señala supuesta red de ultraderecha Esta buscaría influir en el proceso electoral del país (Daniel Augusto)

En medio de la crisis que registra con Estados Unidos, la bancada de Morena en la Comisión Permanente rechazó que exista una confrontación con el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump a raíz del discurso pronunciado este domingo por la presidenta Claudia Sheinbaum, en el que acusó de injerencia por parte de agencias de ese país.

Sin embargo, acusó la existencia de una red internacional de actores políticos, empresarios, legisladores y estrategas electorales que impulsa campañas de desinformación contra gobiernos progresistas.

¿Quiénes componen la supuesta red internacional que promueve campaña contra el gobierno?

El vocero del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila, sostuvo que las recientes críticas contra la administración de la presidenta Sheinbaum provienen de grupos de ultraderecha que operan tanto en Estados Unidos como en otros países de América Latina.

Respaldó los señalamientos realizados por la mandataria federal sobre la existencia de una red internacional de actores políticos, empresarios, legisladores y estrategas electorales que, afirmó, impulsa campañas de desinformación contra gobiernos progresistas.

En ese contexto, acusó la existencia de una red internacional integrada por empresarios, congresistas estadounidenses, operadores digitales y estrategas electorales vinculados con organizaciones como Atlas Network, que, según afirmó, participan en campañas de desinformación dirigidas contra gobiernos de izquierda en distintos países.

De acuerdo con Ávila, esta estructura utiliza cuentas automatizadas, amplificadores digitales y figuras mediáticas para posicionar narrativas negativas contra la llamada Cuarta Transformación.

Asimismo, aseguró que algunos de los operadores señalados han participado previamente en campañas políticas en países como Argentina, Brasil y Chile, y ahora buscan influir en el debate público mexicano.

¿Cuál es el objetivo de la red internacional?

El legislador afirmó que uno de los objetivos de estos grupos es obtener beneficios políticos en los procesos electorales estadounidenses de 2026 e intentar incidir posteriormente en las elecciones mexicanas de 2027.

“Su objetivo es tratar de influir en las elecciones de 2027”, advirtió.

El morenista recalcó que dichas acusaciones no están dirigidas contra Trump ni representan una postura de confrontación con Washington.

«Hasta la presidenta fue clara hoy en la mañanera, no es un tema de confrontar con el presidente Trump, lo dijo hoy, lo que menciona es que hay gente de la ultraderecha y dentro de su gobierno, que son estos sectores que siempre han sido muy clasistas, que han sido sectores que no quieren a México, o que quisieran ver a México arrodillado, que lo quisieran ver como patio trasero, como en el pasado y que no les gusta que hoy tengamos un gobierno que tiene dignidad», afirmó al ser cuestionado sobre si Morena adoptará una posición más agresiva frente a Estados Unidos.

Ávila explicó que los señalamientos están dirigidos a sectores específicos de la ultraderecha estadounidense que, dijo, mantienen influencia dentro de distintas estructuras políticas y buscan debilitar al gobierno mexicano mediante campañas coordinadas en redes sociales y medios digitales.

El diputado insistió en que la posición de Morena sigue siendo la misma: mantener una relación de cooperación con Estados Unidos, pero sin subordinación.

«Nuestro movimiento siempre estará del lado de la soberanía, siempre estará del lado de la cooperación, pero nunca de la subordinación», sostuvo.

No obstante, reiteró que Morena no plantea una confrontación institucional con Estados Unidos ni con el presidente Trump, sino una denuncia pública contra grupos conservadores que, a su juicio, buscan intervenir en la discusión política nacional.

Ávila sostuvo que dichas estrategias no han tenido el efecto esperado debido al respaldo popular con el que cuenta el gobierno federal.

“El enorme problema de ellos ahorita es que en México no hay divorcio entre el pueblo y el gobierno”, se ufanó