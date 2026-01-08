Pensionados se quedan sin pago doble: SCJN elimina el apoyo duplicado para 2026

El 2026 lleva apenas 8 días y no ha dejado de sorprendernos. Recientemente, una noticia cimbró a la comunidad de jubilados y pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), esto luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitiera un criterio que pone fin a la posibilidad de recibir dos ingresos por pensión derivados del mismo riesgo laboral.

Durante años, algunos beneficiarios, sobre todo aquellos que trabajaron bajo el Régimen de Jubilaciones y Pensiones (RJP) del propio IMSS y que también cotizaron bajo la Ley del Seguro Social de 1973, podían recibir una jubilación contractual y una pensión por vejez o cesantía en edad avanzada.

Sin embargo, a partir de ahora, esta práctica, conocida popularmente como “pago doble”, quedará oficialmente en el olvido para siempre.

La SCJN concluyó que ambas prestaciones tienen el mismo propósito: “proteger el ingreso del trabajador en la etapa de vejez”, por lo que no es legal acumularlas si cubren el mismo concepto.

Este fallo obliga al IMSS a revisar diferentes expedientes y, cuando corresponda, eliminar uno de los pagos para evitar duplicidades.

¿A quiénes afecta el nuevo fallo de la SCJN?

La medida impacta principalmente a quienes estaban recibiendo o pretendían tramitar dos pensiones que cubren la misma contingencia de vejez o cesantía derivadas de un mismo periodo laboral.

Esto coloca como grupos más afectados a trabajadores jubilados bajo el contrato colectivo del IMSS que además recibían una pensión legal por la Ley del Seguro Social de 1973 por el mismo motivo y a exempleados del Instituto que combinaban dos tipos de prestaciones por vejez o cesantía.

¿Quiénes no serán afectados por el nuevo fallo de la SCJN?

Los pensionados que reciben ingresos de régimen distintos o por conceptos distintos (como invalidez, riesgos de trabajo o viudez) no se verán afectados, siempre que estén debidamente justificados.

Asimismo, los beneficiarios de programas sociales externos como la Pensión para Adultos Mayores o Bienestar, porque estos apoyos no forman parte de la pensión IMSS tradicional.

¿Qué significa este cambio para tus finanzas personales?

Este fallo no cambia automáticamente las pensiones de todos los pensionados; lo que sí hace es establecer un criterio obligatorio que las autoridades deben aplicar, por lo que el IMSS tendrá que analizar si existe duplicidad en pagos y, en su caso, ajustar los depósitos conforme al criterio jurídico.

En la práctica, esto podría significar que algunos jubilados reciban menos dinero mensual, o que deban decidir qué tipo de pensión conservar si en el futuro tienen derecho a varios esquemas.

Expertos recomiendan revisar con detalle el origen de cada pago que se recibe y consultar directamente con el IMSS o con un abogado especializado antes de tomar decisiones importantes sobre trámites de pensión.