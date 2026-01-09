¿Habrá bono Mujer Bienestar en enero de 2026? Información oficial sobre el programa en Edomex (Mujeres con Bienestar)

La Secretaría de las Mujeres (SEMUJERES) informó sobre el rumor que circula en redes sociales respecto a un supuesto bono de 2 mil 750 pesos para enero de 2026, dirigido a mujeres de entre 18 y 64 años en el Estado de México.

El organismo público encargado de la operación del programa Mujer Bienestar 2026 señaló, mediante un comunicado difundido el 8 de enero, que la información que circula en redes sociales y cadenas de WhatsApp es falsa y no corresponde a ningún programa oficial del Gobierno de México ni del Gobierno del Estado de México.

¿Qué es Mujer Bienestar 2026 y por qué se hizo tendencia un supuesto bono en enero?

El programa Mujeres Bienestar tiene como objetivo elevar el ingreso económico, otorgar atención médica y apoyar la conclusión de estudios en todos los niveles educativos a mujeres de entre 18 y 64 años, residentes del Estado de México y que se encuentran en condiciones de pobreza.

Respecto a la difusión de un supuesto bono de 2 mil 750 pesos, presuntamente dirigido a mujeres de entre 18 y 36 años, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, advirtió que se trata de un fraude, y aclaró que dicha información no corresponde de ninguna manera a la Pensión Mujeres Bienestar.

De acuerdo con información oficial, ninguno de los programas vigentes —ni la Pensión Mujeres Bienestar dirigida a mujeres de 60 a 64 años a nivel nacional, ni el programa estatal del Estado de México para mujeres de 18 a 64 años en condición vulnerable— contempla un bono extraordinario para enero de 2026 por el monto señalado en redes sociales.





¿Qué otorga el programa Mujeres Bienestar en el Estado de México en 2026?

Las beneficiarias del programa recibirán un apoyo monetario bimestral de 2 mil 500 pesos, además de seguro de vida para la titular, cónyuge e hijos, asistencia funeraria, atención médica telefónica y por telemedicina, así como asistencia veterinaria telefónica y presencial.

También se contempla coordinación de asistencia dental y oftalmológica, apoyo telefónico en situaciones de violencia intrafamiliar, emergencias, duelo, depresión o ansiedad, además de asistencia nutricional, legal y financiera vía telefónica, acceso a un centro de capacitación digital y programas de formación.

Adicionalmente, las beneficiarias podrán acceder a descuentos para el bienestar y a una tarifa preferencial de 8.50 pesos por viaje en transporte público, utilizando la tarjeta Mujeres Bienestar, a partir del viernes 29 de diciembre de 2025, en la estación Cuatro Tablas del Pozo de la Línea 1 del Mexicable, en Ecatepec.