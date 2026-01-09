Sheinbaum afirma que Godoy está trabajando en una reforma a la FGR

Claudia Sheinbaum

Este viernes la Presidenta Claudia Sheinbaum habló respecto a las acciones que se encuentra realizando la nueva Fiscal General de la República, Ernestina Godoy, quien recientemente llevó a cabo una serie de nombramientos en la institución bajo la premisa de fortalecer su funcionamiento, razón por la que aún no se ha incorporado a las reuniones de trabajo del Gabinete de Seguridad.

Al respecto, la mandataria nacional afirmó que esta serie de reformas que está impulsando son parte de un programa que tiene que presentar ante el Senado, ya que constitucionalmente, el fiscal general debe presentar un programa integral de su mandato, y que dentro de éste, buscará fortalecer la delegaciones de la fiscalía en los estados.

De igual forma, la Presidenta informó que será la misma Godoy quien haga público su plan integral de mejora de la fiscalía, y posteriormente se integrará a las reuniones del Gabinete de Seguridad.