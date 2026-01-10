Buque petrolero de bandera liberiana con 86,000 barriles de petróleo de México llegó a Cuba

El buque petrolero Ocean Mariner frente a los muelles de la refinería Ñico López, en La Habana, Cuba (Agencia EFE)

Petróleo a Cuba — Ante el bloqueo de Estados Unidos para que Venezuela siga abasteciendo de crudo al régimen de Cuba, para aliviar los problemas de electricidad en la isla, México quedó como el principal proveedor del hidrocarburo, al surtir con envíos de buques más de 86,000 barriles de petróleo.

Este sábado las operaciones de acuerdo humanitario, como señaló la presidenta Claudia Sheinbaum, continuaron con el arribo del buque petrolero Ocean Mariner a la bahía de La Habana, con 86,000 barriles de crudo, confirmó el Instituto de Energía de la Universidad de Texas (EU).

La nave, con bandera de Liberia llegó a la isla el viernes tras salir en diciembre pasado del complejo Pajaritos de Petróleos Mexicanos (Pemex), en Coatzacoalcos, Veracruz.

Los barriles comenzaron a ser descargados este sábado en la refinería Ñico López, del municipio habanero de Regla.

El Ocean Mariner es uno de dos embarcaciones --junto con el Eugenia Gas-- que salieron en las últimas semanas desde México como parte de los envíos de combustible que ha realizado el gobierno de Claudia Sheinbaum al régimen de Miguel Díaz Canelen años recientes.

Ambos buques han arribado en un momento crítico para la isla, que sufre cortes eléctricos de 20 o más horas diarias en amplias zonas de su territorio y ante la duda de que Venezuela, tras la captura por parte de EU del presidente, Nicolás Maduro, pueda mantenerse como su principal proveedor de petróleo.

El país sufre una profunda crisis energética desde mediados de 2024 por las frecuentes averías de sus obsoletas centrales y la falta de divisas del Estado para adquirir el combustible necesario para sus unidades de generación.

En apenas 12 meses, el sistema eléctrico nacional ha sufrido cinco colapsos totales y varios parciales.

Los más de 86,000 barriles que envía Pemex suponen algo más del déficit de crudo de la isla de un día. Cuba precisa alrededor de 110,000 barriles para sus necesidades energéticas básicas, de los que unos 40,000 provienen de la producción nacional.

De acuerdo con la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) de Cuba, el 60 % del combustible que se consume en la isla es importado. Y del total que precisa el país, el 65 % es para alimentar a las termoeléctricas del país.

Varios estudios independientes señalan que cerca de la mitad de las necesidades de combustible de Cuba son cubiertas gracias a la importación de crudo de Venezuela, México y, en mucha menor medida, Rusia.

De acuerdo con un análisis del Instituto de Energía y otros centros similares, Venezuela había aportado en los últimos años en torno a 50,000 barriles diarios a Cuba, pero desde 2024 el volumen medio ha descendido a entre 10,000 y 30,000. Ni Caracas ni La Habana hacen públicos estos datos.

Las intercepciones estadounidenses de buques petroleros sancionados desde el país suramericano y el anuncio por parte del presidente de EU, Donald Trump, de que Washington tendrá un control total sobre la venta del petróleo venezolano amenaza con poner a La Habana en una situación al límite.

Al respecto, el mandatario norteamericano aseguró que el Gobierno de la isla está “a punto de caer” sin el “petróleo venezolano”. En respuesta, el Ejecutivo insular aseguró los cubanos que están “dispuestos” a dar sus vidas. (Con información de EFE)

