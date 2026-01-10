Profeco coloca sellos de suspensión en establecimientos durante operativo vacacional

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó la colocación de ocho sellos de suspensión en establecimientos comerciales como parte del Operativo de Verificación y Vigilancia “Vacacional y Turístico Diciembre 2025”, llevado a cabo tanto en la Ciudad de México como en el municipio de Metepec, en el Estado de México. Esta acción se enmarca en las labores permanentes de la dependencia para proteger los derechos de las y los consumidores, especialmente durante las temporadas con mayor actividad comercial.

De acuerdo con el boletín oficial, personal de Profeco colocó seis sellos de suspensión en negocios ubicados en distintos puntos de la Ciudad de México, mientras que otros dos sellos fueron impuestos en establecimientos del municipio de Metepec. Estas medidas se aplicaron tras detectar irregularidades que podrían afectar directamente al público comprador, tales como incumplimiento de normas de precios, falta de información clara o prácticas comerciales que contravienen la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Como parte del mismo operativo, la Profeco realizó una amplia labor de supervisión y asistencia en zonas donde se registra un alto flujo de visitantes durante la temporada vacacional. En total, el personal de la institución colocó 13 mil 395 preciadores, dispositivos que permiten informar de manera precisa y visible el costo de los productos ofrecidos. Asimismo, se distribuyeron 3 mil 396 decálogos de los derechos de las y los consumidores, materiales que buscan orientar a la ciudadanía sobre sus garantías al momento de realizar compras o contratar servicios.

Además de esta labor informativa, la Profeco otorgó 2 mil 089 asesorías a personas que acudieron en busca de ayuda, dudas o aclaraciones sobre compras, servicios turísticos o prácticas comerciales irregulares. Estas asesorías forman parte de las acciones de acompañamiento que la Procuraduría brinda para fortalecer la cultura del consumo responsable y proporcionar herramientas que permitan identificar abusos en establecimientos.

Como complemento de las labores presenciales, el operativo incluyó un total de 2 mil 480 visitas de vigilancia, realizadas en diferentes puntos comerciales, centros turísticos y establecimientos de servicios. Durante estas visitas se revisaron desde precios y condiciones de venta hasta el cumplimiento de normas de exhibición y los permisos requeridos para operar.

La Profeco también llevó a cabo el monitoreo de 40 mil 175 productos, con el objetivo de detectar aumentos injustificados de precios, irregularidades en etiquetado, diferencias entre costos anunciados y cobrados, así como prácticas que pudieran perjudicar la economía familiar. Este monitoreo contribuye a mantener un control constante sobre el comportamiento comercial durante temporadas de mayor demanda, como la decembrina.

Las autoridades de la Profeco reiteraron que estos operativos buscan garantizar que los consumidores reciban información clara, precios justos y condiciones adecuadas al realizar compras. Enfatizaron que la colocación de sellos de suspensión no solo es una medida de sanción, sino también un llamado para que los establecimientos corrijan las irregularidades detectadas y cumplan con las disposiciones de ley.

Asimismo, señalaron que la vigilancia continuará en los próximos meses, especialmente en fechas donde aumenta la actividad comercial y turística. Recordaron a la población que la Profeco pone a disposición sus canales oficiales de atención para presentar quejas, solicitar asesorías o reportar prácticas abusivas que vulneren sus derechos.

La institución subrayó que la colaboración entre ciudadanos y autoridades es fundamental para construir un entorno comercial más transparente y seguro. La participación de los consumidores al denunciar irregularidades y solicitar información contribuye a fortalecer las tareas de supervisión y a prevenir abusos.

Profeco reiteró su compromiso de seguir trabajando para proteger la economía de las familias mexicanas, asegurando que los establecimientos cumplan con las normas vigentes y que los derechos de las y los consumidores sean respetados en todo momento. Con acciones como este operativo, la institución reafirma su papel como garante de la legalidad y la transparencia en el ámbito comercial, especialmente en temporadas de intensa actividad como las vacaciones decembrinas.