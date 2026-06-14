Sheinbaum cancela actividades programadas para su gira por Zacatecas

Claudia Sheinbaum Imagen de apoyo

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo canceló la única actividad pública que tenía programada este domingo en Zacatecas, donde encabezaría la presentación de Programas de Infraestructura junto al gobernador David Monreal.

Aunque el evento ya estaba preparado y el equipo instalado, la visita dejó de aparecer en la agenda oficial de la Presidencia sin una explicación sobre los motivos de la suspensión.

La decisión ocurrió en un contexto marcado por los anuncios de movilización de distintos grupos del estado, principalmente docentes que pretendían acercarse a la mandataria para entregarle un posicionamiento sobre sus demandas laborales y de seguridad social.

De acuerdo con la agenda presidencial actualizada, para este 14 de junio “no se tienen actividades públicas programadas”, sin ofrecer mayores detalles sobre la cancelación.

La presentación de Programas de Infraestructura estaba prevista para realizarse al mediodía; sin embargo, pese a la suspensión, en las instalaciones de la Feria Nacional de Zacatecas permanecía montado todo el dispositivo preparado para recibir a la presidenta,

En fotos de redes sociales se puede observar las sillas colocadas, pantallas, equipo de sonido y presencia de autoridades resguardando la zona donde tendría lugar el acto público.

Fuentes extraoficiales cercanas a la mandataria señalaron que la visita no habría sido cancelada de manera definitiva, sino reprogramada, aunque hasta el momento no se ha informado una nueva fecha.

Maestros buscaban un encuentro con la presidenta

La suspensión coincidió con los llamados de integrantes de las secciones 34 y 58 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), quienes en Zacatecas han actuado de manera coordinada con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Los docentes habían convocado a una concentración para buscar un encuentro directo con Sheinbaum y entregarle un documento con diversas exigencias relacionadas con temas laborales, salariales y de seguridad social.

Entre las demandas impulsadas por el magisterio destacan cambios al sistema de pensiones del ISSSTE y la atención a problemáticas que, aseguran, continúan sin resolverse.

Un día antes, durante su visita a Aguascalientes, la presidenta fue abordada por integrantes de la CNTE a la salida de un evento realizado a puerta cerrada para la entrega de apoyos del programa de becas Rita Cetina.

Los manifestantes le entregaron una solicitud para que se reinstale la mesa de negociación con la Coordinadora y cese lo que calificaron como medidas de represión contra el movimiento magisterial.

A través de redes sociales, la CNTE señaló que la acción formó parte de los acuerdos establecidos por su Asamblea Nacional Representativa.

Hasta ahora, el Gobierno federal no ha detallado oficialmente las razones por las que la gira en Zacatecas fue suspendida, mientras que la agenda presidencial mantiene el día sin actividades públicas programadas.