Presidenta Sheinbaum reporta avances del Plan Michoacán Por la Paz y la Justicia

Presidenta Sheinbaum, resultados del Plan Michoacán La Presidenta Claudia Sheinbaum reporta avances del Plan Michoacán Por la Paz y la Justicia y advierte a michoacanos que su gobierno se mantendrá cercano a los michoacanos

En un encuentro con michoacanas y michoacanos, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo enfatizó que la estrategia “Plan Michoacán por la Justicia y la Paz”, se han comenzado a registrar resultados, y aseveró que el gobierno a su cargo se mantendrá de cerca de los habitantes de aquella entidad.

Acompañada por el gobernador michoacano, Alfredo Ramírez Bedolla así como los titulares de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y de Bienestar, Jesús Esteva y Ariadna Montiel, respectivamente, así como el director general del IMSS, Zoé Robledo, entre otros, la jefa del Ejecutivo Federal resaltó que el Plan Michoacán está dando resultados en materia de seguridad y recordó que en lo que va de su sexenio “han disminuido en 40% el promedio diario de homicidios dolosos en el país”.

Refrendó que su gobierno “va a estar cerca de las y los michoacanos en todos los sectores a través de la atención a las causas... Y por eso en el Plan Michoacán decidimos impulsar créditos para el campo, apoyo para el manejo forestal, ampliar el programa Sembrando Vida, dar precios especiales para los productores de maíz y de lenteja.

“Aumentar la electrificación en todo el estado, el internet gratuito que se amplíe en todo el estado, mayor turismo, mayor desarrollo turístico, más Jóvenes Construyendo el Futuro, carreteras, caminos rurales, inversión en agua potable, más preparatorias en todo el estado para atender a los jóvenes, la beca Gertrudis Bocanegra, los

Planes de Justicia para todos los pueblos originarios, más hospitales, más viviendas.

“Y vamos a estar cerca, estamos visitando todas las casas del estado de Michoacán y al mismo tiempo fortaleciendo la Estrategia de Seguridad y va a ir dando resultados. Estoy convencida de ello”.

El gobernador de Michoacán, Ramírez Bedolla, agradeció a la Presidenta Sheinbaum Pardo la puesta en marcha del Plan Michoacán, al tiempo que definió a la mandataria federal como “una mujer inteligente, de decisiones, firme, audaz, y es nuestra defensora número uno de la soberanía nacional, así que no está sola la presidenta Claudia Sheinbaum”.

Asimismo, subrayó que el plan Michoacán ya tiene resultados, al primer corte, como la Beca Gertrudis Bocanegra para jóvenes estudiantes universitarios de tecnológicos ya tiene más de 50,000 beneficiarios.

En su oportunidad, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Antonio Esteva Medina, informó que, como parte del Plan Michoacán se avanza en la modernización y ampliación a cuatro carriles de la carretera que va desde Nueva Italia hasta Lázaro Cárdenas y ya registra un avance en la conexión desde Morelia hasta Nueva Italia “y en los próximos días se estará inaugurando por la presidenta Sheinbaum Pardo, la autopista Pátzcuaro-Uruapan además se está concluyendo dos puentes ferroviarios, pero prácticamente la autopista está terminada” y se concluirá en diciembre de 2026, como parte de los compromisos de la Presidenta Sheinbaum Pardo, ya que dicha obra estaba programado para el 2027”.

A su vez, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que en Michoacán, más de un millón 326 mil personas son beneficiarias de alguno de los Programas para el Bienestar e informó que para este año se tienen presupuestados más de 40 mil millones de pesos (mdp) para dichos apoyos en aquella entidad.

En materia de atención a la salud, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, enfatizó que en la entidad michoacana se ha venido trabajando en 41 acciones, en 23 municipios con una inversión cercana a los 12 mil millones de pesos.

Entre las obras proyectadas mencionó la construcción del nuevo Hospital Regional en Villa del Pedregal, Morelia que va a permitir que ya ningún michoacano tenga que viajar a Guadalajara para buscar atención de alta especialidad.

Asimismo, subrayó que en Lázaro Cárdenas “el Plan Michoacán alcanza un monto de 660 millones de pesos en una rehabilitación integral del Hospital General de Zona número 12, que ya inició para que cuente más espacios para hemodiálisis, un área de urgencias más grande”, y la construcción de una nueva Unidad de Medicina Familiar (UMF), que se sumará a las 13 ya existentes.