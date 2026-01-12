IMSS consolida cirugía robótica oncológica

Cirugía robótica en el IMSS En el Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional SXXI, del IMSS se han realizado 982cirugías oncológicas de alta especialidad con el robot Da Vinci en tres años, con importantes ventajas para estos pacientes como son: mínima hemorragia, reducción de complicaciones y menos tiempo de hospitalización

El Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI del IMSS, se ha consolidado como impulsor de la cirugía robótica oncológica, con poco menos de mil intervenciones de alta especialidad en más de tres años.

De esta manera, con el uso de la cirugía robótica para el tratamiento del cáncer, este centro médico, se ha logrado consolidar como pionero en esta técnica en México y Latinoamérica.

El doctor Rafael Medrano Guzmán, director de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Oncología enfatizó que a la fecha se cuenta con 20 médicos certificados en cirugía robótica en áreas como: urología, ginecología oncológica, colon y recto, sarcomas y tórax. cada certificación implica entre 100 y 120 horas de práctica en consola, participación en al menos 20 cirugías y entrenamiento con cirujanos proctor.

Además, adelantó que la UMAE Hospital de Oncología prepara 10 publicaciones científicas sobre los resultados obtenidos en cáncer gástrico, de páncreas, colon, próstata y vejiga, entre otros, que servirán como referencia nacional e internacional.

Asimismo, resaltó que desde la primera intervención realizada el 10 de octubre de 2022, el programa ha alcanzado 982 cirugías robóticas en pacientes con diversos tipos de cáncer, posicionándose como el programa más rápido y especializado en enfermedades oncológicas dentro del país.

La plataforma robótica Da Vinci es un sistema avanzado para cirugía mínimamente invasiva, ha permitido realizar procedimientos complejos en cáncer gástrico, de páncreas, colon, hígado, próstata, vejiga, ovario y útero, así como cirugías torácicas, con beneficios significativos: menor hemorragia, reducción de complicaciones, menor tiempo de hospitalización y mayor precisión en la etapificación tumoral, que es un método para poder determinar la extensión del cáncer logrando medir el tamaño del tumor y si se ha diseminado a otras partes del cuerpo.

El especialista en Oncología quirúrgica dijo que el programa se expande a otras unidades médicas del IMSS, como la UMAE Hospital de Especialidades No. 25 de Monterrey, Nuevo León; se proyecta la creación de un centro nacional de entrenamiento para médicos internos y externos, así como la creación de una red

nacional de cirujanos proctor para estandarizar la calidad y acelerar la adopción de la cirugía robótica.

“El objetivo final es que aquella cirugía que no se pueda hacer abierta o laparoscópica tenga un lugar con la máxima eficiencia en cirugía robótica. Esto ya nos posiciona y solidifica los argumentos de que la cirugía robótica tiene su lugar en el IMSS”, agregó.

Medrano Guzmán señaló que este modelo no sólo impacta en la atención médica, sino también en la investigación y la educación. El hospital se ha convertido en un referente académico, con publicaciones que documentan tanto los éxitos como las áreas de oportunidad, a fin de garantizar transparencia y mejora continua en beneficio de los pacientes.

Subrayó el respaldo a dicho programa, por parte del director general del IMSS, Zoé

Robledo, quien comprendió la relevancia de incorporar tecnología de vanguardia en la atención oncológica, liderazgo que permitió que la innovación se consolidara como una política institucional al abrirle la puerta a la expansión nacional del modelo.

“La idea de nuestra cadena de mando es que se vayan sembrando robots, así con esta ergonomía, en lugares que ya se tengan médicos certificados y que acorde a las más frecuentes que ven ahí, que también son candidatos a robot, pueden evolucionar como tal”, señaló.

Indicó que el Hospital de Oncología del CMN Siglo XXI se distingue por recibir la mayor cantidad de pacientes oncológicos en México y figurar entre los primeros en frecuencia e incidencia en Latinoamérica; por ello, lo convierte en el escenario ideal para impulsar el crecimiento y perfeccionamiento de técnicas como la cirugía robótica y consolidar su papel como centro líder en innovación y referencia regional.