Crédito FONACOT. ¿Cuánto tiempo tardan en darte el prestámo y cómo tramitarlo?

El Crédito FONACOT es un apoyo financiero para trabajadores afiliados, diseñado para ofrecer dinero en efectivo o a través de tarjeta con pagos vía descuento directo por nómina. Es una de las opciones de préstamo más accesibles para empleados formales en México debido a sus plazos y tiempos relativamente rápidos de autorización y entrega.

¿Cuánto tiempo tardan en darte un crédito FONACOT?

1. Aprobación del crédito

El tiempo para que autoricen tu crédito depende de que entregues todos los documentos y requisitos completos. En muchos casos, si la documentación está correcta, la aprobación puede darse entre 1 y 48 horas después de presentar tu trámite.

2. Depósito del dinero

Una vez aprobado el crédito:

El crédito en efectivo suele depositarse en tu cuenta bancaria en un máximo de 48 horas tras la autorización.

En algunas fuentes se menciona que puede tardar hasta 72 horas, dependiendo del banco receptor y el tipo de crédito.

En conjunto, si todo está en orden, podrías tener el dinero disponible entre 1 y 3 días después de tu cita presencial o trámite completo.

¿Cómo tramitar el Crédito FONACOT?

1. Verifica que tu empresa esté afiliada

Debe ser una empresa registrada ante FONACOT para que puedas solicitar el crédito.

2. Agenda una cita

Puedes hacerlo en línea o acudiendo a una oficina de FONACOT cercana. Allí un asesor te guiará en todo el proceso.

3. Presenta los documentos necesarios

Entre los principales se encuentran:

Identificación oficial vigente con fotografía.

Comprobante de domicilio reciente.

Últimos 4 recibos de nómina consecutivos.

CLABE bancaria o estado de cuenta para depósito del dinero.

4. Evaluación y cálculo del monto

Un asesor verificará tu capacidad de pago y calculará el monto máximo al que puedes acceder según tu sueldo y antigüedad laboral.

5. Aprobación y entrega

Si todo está en orden y eres elegible, tu crédito puede ser aprobado rápidamente y el dinero será depositado en tu cuenta dentro de las siguientes horas.

Requisitos básicos para tramitar el préstamo FONACOT

Los requisitos principales suelen ser:

• Ser mayor de 18 años y laborar en un centro de trabajo afiliado al FONACOT.

• Tener contrato de planta o indefinido (en algunos casos pueden aceptar constancia de semanas cotizadas).

• Contar con antigüedad mínima en tu empleo.

• Documentación en regla y vigente al momento de tu cita.

Consejos para agilizar tu trámite FONACOT

• Lleva documentos completos y actualizados.

• Agenda cita con tiempo para evitar esperas.

• Asegúrate de que tu empresa esté al día con FONACOT.

• Verifica tu CLABE y que tu banco no tenga restricciones para depósitos.