Sin perspectiva de género no habrá justicia para mujeres; violencia laboral y patrimonial es por sometimiento: Esquivel

CDMX — La ministra Yasmín Esquivel advirtió que sin el uso de las herramientas que hoy se tienen para actuar con perspectiva de género que se traduce en el respeto hacia la mujer no habrá justicia para este sector.

Al participar en la presentación del libro colectivo ‘La Perspectiva de Género desde Diversos Enfoques’, Esquivel Mossa recargó en los abogados su labor para contribuir en el respeto a las mujeres, en propiciar el cambio social contra la desigualdad que afecta también a niñas y adolescentes, que erosiona el tejido social e impide alcanzar la justicia, la paz y una democracia plena, al dejar atrás a la mitad de la población”, expresó la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La jueza constitucional destacó que el libro se reconoce la necesidad de visibilizar la discriminación y violencia hacia las mujeres, para no permitir que se normalice y haya indiferencia ante cada violación, o feminicidio de los que se tiene conocimiento. Resaltó que la perspectiva de género es “una herramienta que no es exclusiva de las autoridades, aunque sí sus primeras destinatarias”.

Durante el evento, realizado en el Área de Murales del edificio sede de la Suprema Corte, la ministra Esquivel Mossa subrayó que, mientras exista una mujer violentada en cualquier parte del mundo, el Máximo Tribunal seguirá alzando la voz y exigiendo que todas las autoridades actúen con perspectiva de género, por lo que se dijo satisfecha y optimista para que este tema trascienda al conocimiento e interés de otros sectores de la población, tanto más cuando este esfuerzo emerge de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA), cuyo prestigio la precede, y sea materia de estudio desde diversos enfoques con las múltiples visiones que se presentan en el libro.

La ‘Perspectiva de Género desde Diversos Enfoques’ es una obra colectiva coordinada por María Teresa Paredes Hernández, Ana María Kudisch Castelló y Víctor Olea Peláez y editada por Tirant lo Blanch y la BMA, en la que se compilan ocho textos.

Mayra Eternod Arámburu, con el título “Manantial de desigualdades”, quien plantea la necesidad de contar con un Sistema Nacional de Cuidado. María Teresa Paredes Hernández aborda el tema de la a eficacia de la perspectiva de género, como una herramienta procesal del litigante, y Elsa Bibiana Peralta Hernández hace un recorrido de la trayectoria de la mujer en búsqueda de la igualdad.

En tanto, Silverio Sandate Morales, bajo el título de “Autoría y Género”, expone la relación de la figura del autor y los sesgos que presenta en relación con las mujeres.

María Alma Alonso Nájera ofrece ejemplos de la utilidad de la herramienta de perspectiva de género para mejorar sus relaciones, evitar injusticias, o daños a otras personas; mientras que María Fernanda Magallanes Fernández resalta la importancia de la autonomía económica de las mujeres, no sólo para romper la cadena de violencia y opresión, sino también para desarrollar un plan de vida.

En este libro también escriben Minerva Zapata Deni, quien habla de la perspectiva de género en el Código de Familia del Estado de Yucatán, así como José Eduardo Muñoz Sánchez, en un texto sobre las masculinidades divergentes o no restrictivas.

“Hoy, la perspectiva de género es una realidad. En ocasiones nos mencionan algunos compañeros, inclusive ministros, otra vez con la perspectiva de género, pues sí, vamos a seguir hablando de la perspectiva de género mientras haya una mujer violentada en el mundo, seguiremos levantando la voz y exigiendo que todas las autoridades vean con perspectiva de género”,, dijo.

En el edificio sede de la Corte, lugar donde se presentó el libro, estuvieron presentes: la presidenta de la BMA, Ana María Kudisch Castelló; la senadora Sonia Shirley Bernal Sánchez; el diputado Carlos Ignacio Mier Bañuelos; el director general de Centros de Formación para el Trabajo de la SEP, Gonzalo Espina Miranda; la titular de la Unidad Técnica para la Igualdad de Género de la Cámara de Senadores, Grettel Rodríguez Almedia, así como integrantes del Consejo Nacional de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados.

Mier Bañuelos señaló que la perspectiva de género es una metodología para evaluar las condiciones en las que se trata a las mujeres, como la discriminación y la desigualdad.

“La perspectiva de género contribuye a que mujeres y hombres tengan el mismo valor. Permite igualdad de derechos y oportunidades, como el acceso a los recursos. Las mujeres sufren mayor discriminación que nosotros”, admitió el diputado en su exposición.