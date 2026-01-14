Tarjeta Única al Estilo Jalisco: registro y cómo ubicar módulos para inscripción Conoce cómo realizar el pre-registro para poder acceder a sus beneficios (@GobiernoJalisco)

Ya inició el pre-registro de la Tarjeta Única al Estilo Jalisco, conoce cómo realizar el trámite para poder acceder a todos los beneficios que ofrece.

El pre-registro para la Tarjeta Única al Estilo Jalisco inició el lunes 12 de enero y se puede realizar en línea o de manera presencial en algunos de los módulos colocados para el proceso.

¿Qué es la Tarjeta Única al Estilo Jalisco?

La Tarjeta Única al Estilo Jalisco fue creada por el Gobierno de Jalisco como una alternativa bancaria para los jaliscienses, en la que podrán recibir los apoyos económicos otorgados por el estado.

Además, esta tarjeta está respaldada por VISA, a través del banco Broxel, permitiéndote ingresar y retirar dinero, así como también recibir remesas.

¿Cuáles son los beneficios de la Tarjeta Única al Estilo Jalisco?

Con la Tarjeta Única al Estilo Jalisco podrás obtener los siguientes beneficios:

Recibir todos los apoyos del Gobierno de Jalisco.

Moverse en el transporte público con un precio preferencial de $11 en vez de $14 pesos.

Acceder al Seguro Médico al Estilo Jalisco.

Descuentos en multas y recargos.

Depositar y retirar dinero.

Ahorrar con 10% de rendimiento anual.

Pagar servicios y comprar en línea.

Posibilidad de acceder a créditos.

Recibir remesas.

¿Cómo realizar el pre-registro de la Tarjeta Única al Estilo Jalisco?

El pre-registro de la Tarjeta Única al Estilo Jalisco se podrá tramitar en línea o de manera presencial, aunque para esta modalidad se les dará prioridad a las personas mayores o con alguna condición de discapacidad.

Por lo que, aquí te decimos cuáles son los pasos para realizar el pre-registro de la Tarjeta Única al Estilo Jalisco de manera online:

Accede a la página oficial de la Tarjeta Única de Jalisco.

de la Tarjeta Única de Jalisco. Ingresa tus datos para registrarte. La página te solicitará tu INE, un número celular y tu domicilio en Jalisco.

para registrarte. La página te solicitará tu INE, un número celular y tu domicilio en Jalisco. Después de validar tu información, recibirás un mensaje de texto para que puedas agendar tu cita (el proceso de validación de datos puede durar hasta una semana).

para que puedas agendar tu cita (el proceso de validación de datos puede durar hasta una semana). Con el mensaje de texto tendrás que volver a ingresar a la página y seleccionar hora y día de tu cita , además de imprimir el acuse de recibo que llegará a tu correo electrónico.

, además de imprimir el acuse de recibo que llegará a tu correo electrónico. Asiste a tu cita en el módulo asignado con tu acuse y una copia de tu INE por ambos lados.

Cabe señalar que para completar el pre-registro tendrás hasta el 31 de marzo de 2026.

Ubicación de módulos para realizar el trámite de la Tarjeta Única al Estilo Jalisco

El Gobierno de Jalisco instaló 30 módulos de registro para la Tarjeta Única al Estilo Jalisco en diferentes dependencias estatales y centros educativos.

A pesar de que el sistema no te da opción a elegir el módulo de registro de tu preferencia, aquí te decimos dónde se encuentran ubicados.

Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos (INEEJAD):

Calle José Guadalupe Zuno Hernández #2091, Col. Obrera, Guadalajara.

Avenida Chapultepec, esquina con José Guadalupe Zuno Hernández.

Secretaría de Igualdad Sustantiva Entre Mujeres y Hombres:

Miguel Blanco 883, Zona Centro, Guadalajara

José Guadalupe Zuno No. 2315, Col. Americana.

Centros de Justicia para las Mujeres:

Álvaro Alcázar 5869, Jardines Alcalde, Guadalajara.

Benjamín Cerda 778, San Pedro Tlaquepaque.

Calle Distrito Federal 175, Col. Chulavista, Tlajomulco.

Avenida Federalismo #1524, Guadalajara.

Universidad Tecnológica de Jalisco:

Calle Luis J. Jiménez 577, Col. Primero de Mayo, Guadalajara.

Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco

Camino Real a Colima 3815, San Pedro Tlaquepaque.

Avenida Copalita #20, Col. Lomas de San Gonzalo.

David Roldán 40, La Laja, Zapotlanejo.

Tlajomulco de Zúñiga S/N, Jalisco IV Sección, Tonalá.

Calle Antonio Caso #199, Col. Basilio Vadillo, Tonalá.

Paseo de los Naranjos S/N, Col. Mesa de los Ocotes, Zapopan.

Camino a la Piedra 87, Col. Álvaro Obregón, San Pedro Tlaquepaque.

Constitución #10, Tlajomulco de Zúñiga.

Callejón Zúñiga S/N, San Miguel Cuyutlán, Tlajomulco.

Av. Primavera 315, El Ranchito.

Margarita Maza de Juárez S/N, Col. Rinconada del Auditorio, Zapopan.

Puerto Salina Cruz 1818, Col. Miramar, Zapopan.

Ciudad Judicial Estatal, Av. Periférico Poniente Manuel Gómez Morin 7255, Bajío II, Zapopan.

Av. Fray Antonio Alcalde 1351, edificio C, Miraflores, Guadalajara.

FIPRODEFO:

Calle Bruselas 626 int. 3, Col. Moderna, Guadalajara.

Secretaría de Turismo:

Paseo Degollado 105, Zona Centro, Guadalajara.

Fondo Estatal de Protección al Ambiente del Estado de Jalisco:

Avenida La Paz 2114, Col. Lafayette, Guadalajara.

Consejo Estatal para el Fomento Deportivo:

Boulevard Marcelino García Barragán 1820, Col. Atlas, Guadalajara.

Recaudadoras:

Recaudadora 000: Ramón Corona 65, Zona Centro, Guadalajara.

Recaudadora 003: Av. Circunvalación y Artesanos, Col. Oblatos, Guadalajara.

Recaudadora 005: Av. Circunvalación División del Norte S/N, Jardines Alcalde, Guadalajara.

Recaudadora 114: Calle Ramón Corona 356, Zapopan.

Recaudadora 133: Av. López Mateos Sur 5150, Unidad Administrativa Las Águilas, Zapopan.