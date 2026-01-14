Valeria hace historia al obtener la Medalla Mundial de Educación 2025: Delgado

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, destacó en sus redes sociales lo logrado por la joven veracruzana Valeria Palacios Cruz, quien se convirtió este miércoles en la primera mexicana en obtener una de las tres Medallas Mundiales de la Educación (World Education Medals) 2025, en la categoría de Estudiantes.

A través de un video, el titular de la SEP señaló que el reconocimiento de la Fundación HP anunciado en Londres, distingue propuestas sociales y medioambientales innovadoras desarrolladas mediante el uso de la inteligencia artificial (IA).

Delgado Carrillo subrayó que Valeria Palacios, de 19 años, egresada del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica y estudiante del Tecnológico Nacional de México, dos instituciones emblemáticas de la enseñanza pública que fueron fundamentales en su formación académica y científica, inspira a más mujeres jóvenes a confiar en su talento y a contribuir activamente al desarrollo del país.

Durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum también reconoció el logro de la estudiante.