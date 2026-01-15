Descuentos INAPAM 2026: ¿Hay rebaja en el precio de los boletos de avión? Conoce cuáles son los beneficios actualizados para este 2026 de la tarjeta INAPAM que te ofrecen las aerolíneas en boletos de avión

Conoce cuáles son los beneficios actualizados para este 2026 de la tarjeta INAPAM que te ofrecen las aerolíneas en México para boletos de avión.

La tarjeta del INAPAM es una credencial que sirve como identificación oficial, la cual se otorga a los adultos mayores para acreditar su edad y es emitida por el Instituto Nacional de las Personas Adultas.

Esto con el objetivo de promover una política nacional a favor de las personas adultas mayores, mejorando su calidad de vida. Por lo que, a través de diferentes convenios con empresas, quienes tengan esta tarjeta pueden acceder a diferentes beneficios.

Entre los que se encuentran principalmente descuentos en consultas médicas, en farmacias, en transportes, alimentos o incluso en vuelos de avión, como las aerolíneas que te vamos a decir a continuación.

¿Qué aerolíneas hacen descuento con credencial INAPAM?

Para este 2026, Aeroméxico y Volaris estarán ofreciendo descuentos en vuelos nacionales e internacionales para todas las personas que cuenten con su credencial INAPAM.

Estos son los descuentos que estará aplicando cada aerolínea este 2026 para las personas con tarjeta INAPAM:

Aeroméxico: Ofrece el 15% de descuento al comprar tu vuelo presentando la tarjeta INAPAM, es válido para todas las rutas nacionales e internacionales de Aeroméxico y Aeroméxico Connect. Para obtener el descuento, tienes que marcar a su Call Center al (55) 5133 4000.

Ofrece el al comprar tu vuelo presentando la tarjeta INAPAM, es válido para todas las de Aeroméxico y Aeroméxico Connect. Para obtener el descuento, tienes que marcar a su Call Center al (55) 5133 4000. Volaris: Ofrece a los adultos mayores con credencial del INAPAM una membresía v.club Individual por un año sin costo, la cual te permite tener el 20% de descuento adicional en todos tus vuelos con cualquier tarifa, promociones exclusivas todos los jueves, junto con ofertas en hoteles y paquetes vacacionales en YaVas. Para tener este beneficio, solo tienes que registrarte en su página oficial y activar la membresía.

La aerolínea Viva Aerobus no ha anunciado de manera formal si cuenta con algún descuento para las personas mayores con tarjeta INAPAM, aunque puedes marcar a sus números de contacto para preguntar si existe alguna promoción que te hagan válida al momento de comprar los boletos.

¿Qué descuentos tienes con la tarjeta INAPAM?

Además de los descuentos en aerolíneas mexicanas, la tarjeta INAPAM también te ofrece los siguientes beneficios:

Descuentos en servicios públicos: Con tu tarjeta puedes tener un descuento de hasta el 50% en el pago de predial y agua potable .

Con tu tarjeta puedes tener un descuento de hasta el . Descuentos en transportes: Algunos sistemas de transporte ofrecen el acceso gratuito al transporte como el Metrobús, Metro, Cablebús, Trolebús, RTP y Tren Ligero .

Algunos sistemas de transporte ofrecen el . Descuentos en farmacias: Con tu tarjeta INAPAM puedes tener descuentos en diferentes farmacias como Farmacia Similares, Bodega Aurrera, Walmart y Sam’s.

Con tu tarjeta INAPAM puedes tener descuentos en diferentes farmacias como Farmacia Similares, Bodega Aurrera, Walmart y Sam’s. Acceso gratuito a museos: También tienes acceso a una gran variedad de museos nacionales y zonas arqueológicas.

Para conocer todos los descuentos que te ofrece la credencial INAPAM, el instituto comparte anualmente un directorio con todas las sucursales participantes, el cual podrás encontrar en su página oficial.