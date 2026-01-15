Nacional

Se localizó una bodega con aproximadamente 24 mil 920 litros y 12 mil 200 kilos de sustancias químicas

Desmantelan narcolaboratorios con 12 mil kilos de sustancia en Guerrero

Por Jorge Aguilar
Operativo Laboratorios clandestinos desmantelados. (SSPC)

Agentes inhabilitaron un campamento clandestino empleado para la producción de drogas sintéticas, además de una bodega con aproximadamente 25 mil litros y más de 12 toneladas de sustancias químicas, en Petatlán, Guerrero.

Los aseguramientos se realizaron durante un recorrido terrestre, donde se localizó una bodega con aproximadamente 24 mil 920 litros y 12 mil 200 kilos de sustancias químicas, mismos que fueron inhabilitados en el sitio.

Posteriormente, se ubicó y desmanteló un campamento clandestino donde se encontraron vehículos, así como armamento, municiones, ropa, calzado táctico y material diverso.

