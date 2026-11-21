Retiro de narcobloqueos en Sinaloa

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, aseguró este sábado que la detención de Fausto Isidro Meza Flores, alias el “Chapo Isidro”, líder del Cártel de Guasave, “son un paso importante para la pacificación de Sinaloa”.

“Nuestro reconocimiento a la Secretaría de la Defensa Nacional y a las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional por su valor y profesionalismo en la operación que permitió detener en Guasave, Sinaloa, a Fausto Isidro N, alias Chapo Isidro, identificado como jefe de la organización delictiva de los Beltrán Leyva”, destacó Harfuch en su cuenta de X.

Asimismo, destacó que “en la misma operación fueron detenidos Germán “N”, alias ”Serafin”, señalado como segundo al mando, y José “N”, presunto operador financiero del grupo.

“Estas detenciones son un paso importante para la pacificación de Sinaloa. Las instituciones del Gabinete de Seguridad seguimos desplegadas en el estado para proteger a la población”, aseguró el funcionario.

Después, en otro mensaje en X, el titular de la SSPC, lamentó la muerte de militares del Ejército Mexicano.

Su valentía y heroísmo merecen el reconocimiento de todo México.

“El grupo armado intentó impedir la captura de su jefe. En el enfrentamiento murieron siete agresores. Se aseguraron, entre otras armas, un fusil calibre .50, un lanzagranadas y dos granadas de mano” indicó.

“Esta operación es una muestra contundente del combate a la impunidad. Son estos grupos criminales los que, con su violencia, ponen en riesgo la vida y la tranquilidad de las familias de Sinaloa y de todo México”, finalizó Harfuch.

Gobierno de Sinaloa reporta 90% de apertura de vialidades tras narcobloqueos

Por su parte, a través de un breve video y un mensaje en sus redes sociales, el Gobierno de Sinaloa anunció la reapertura del 90% de las carreteras luego de los narcobloqueos registrados la noche del viernes.

“Se registra un avance del 90% en la apertura de vialidades del centro y norte del estado. Gracias al trabajo coordinado de las fuerzas de seguridad, del grupo interinstitucional y de las distintas autoridades”, destacó el estado en un mensaje de redes sociales.

“Seguimos trabajando para restablecer la circulación y brindar condiciones de seguridad y tranquilidad a las familias en esta zona”, finalizó.