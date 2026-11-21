Informe Alcaldesa de Iztacalco, Lourdes Paz. (Adrián Contreras)

La alcaldesa de Iztacalco, Lourdes Paz, rindió su segundo informe de Gobierno, en el que destacó la rehabilitación de espacios públicos, uno de sus programas más relevantes “Caminos de Paz”, que implican la instalación de luminarias, bacheo, pavimentación y construcción de banquetas.

53 Caminos de Paz

En su segundo año de administración, Paz informó que se realizaron trabajos integrales de poda, balizamiento, desazolve, reenvarpetado, cambio de drenaje reforzamiento de luminarias urbanas y la intervención de 53 Caminos de Paz en Iztacalco; junto a la transformación de pueblos y barros originarios, donde se dignificó la vida de la gente, con el fin de que los habitantes de sientan orgullosos de vivir en su colonia.

Comunidad segura

De igual forma, con el programa “Comunidad Segura”, se han intervenido más de 22 colonias, con cambio de 18 mil luminarias de 170 a 250 watts, en Coyuya, Santa Anita, Granjas México, Juventino Rosas, Ramos Millán, entre otras, que impliquen comunidades recuperadas, donde las familias vivan con tranquilidad.

“Porque nuestra convicción es firme con la justicia social, que empieza en la calle donde vivimos. La confianza no se pide, se gana con trabajo y resultados”, dijo la alcaldesa.

28% menos homicidios

Entre 2024 y 2025, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), el delito de homicidio doloso en Iztacalco se redujo en 28.95 por ciento. Además, el robo de vehículo con violencia cayó 55.26 por ciento; el robo a transeúnte con violencia bajó en 18.15 por ciento. Y de acuerdo a la encuesta del INEGI, la percepción de inseguridad en la alcaldía tuvo una reducción de 5.8 puntos porcentuales.

También, en dos años se ejecutaron dos mil 33 operativos en conjunto con autoridades de seguridad locales y federales, como Marina, Defensa, Guardia Nacional, SSC y la policía de los sectores Tlacotal, Iztlazihauatl y Pantitlán.

El Gobierno de Lourdes Paz lleva a cabo recorridos, acciones preventivas, visitas domiciliarias para fortalecer el acercamiento de la policía de las comunidades. El número de elementos incrementó, pero también la cantidad de patrullas, de ocho a 48 patrullas y de ocho a 18 moto patrullas.

Así, de 37 elementos pasó a 204 elementos, más policías, más patrullas y mayor presencia en las colonias.

Este reforzamiento policial también abarca que por primera vez, la alcaldía Iztacalco cuenta con Policía Violeta, que ha brindado más de 160 apoyos a mujeres víctimas de violencia. Y también la primera policía para infraccionarar, con la cual se han aplicado más de dos mil multas de tránsito.

Recuperación de 150 espacios públicos

Con la adquisición de cinco grúas se han realizado más retiros de vehículos chatarra y más de mil 500 apercibimientos, lo que llevó a la recuperación de más de 150 espacios públicos.

La administración encabezó más de 200 reuniones del ambiente de seguridad y procuración de justicia, “porque sabemos que la seguridad debe de trabajar en coordinación y conjunto y diariamente”

En el Gabinete Verificación para zonas industriales y empresariales, se ejecutaron 680 órdenes de visita, con un cumplimiento de 86.6 por ciento, haciendo 289 acciones de regularización para establecimientos mercantiles.

Manita de Gato

El programa “Manita de Gato” ha atendido 16 mil 174 solicitudes de poda, desazolve, limpieza, baxheo y reencarpetado.

Puerta por puerta, el Gobierno ha dejado información en 14 mil domicilios.

La administración ha implementado ocho mil 345 podas y colocado cinco mil 827 luminarias, más de mil 200 acciones de desazolve y 642 banquetas por las que durante mucho tiempo no se pudo caminar.

“Manita de Gato” ha llegado a 150 vialidades, 117 plazas, jardines y bancas atendidos, Unidades Habitacionales y una “Manita de Gato en tu Escuela”.

Mujeres por la paz

Con el programa “Mujeres por la Paz” se ofrece atención psicológica, orientación jurídica, servicio de salud y prevención, con el cual se han beneficiado a 15 mil 488 personas por 966 atenciones psicológicas, 763 atenciones jurídicas, 796 mastografías.

“Porque nuestras personas discapacitadas también merecen igualdad y bienestar incluidas”.

Por ello, mediante el programa de entrega de ayudas técnicas a personas con discapacidad, se han dado más de 575 aparatos, entre sillas de ruedas, bastones, andaderas entre otros y a través del programa de la beneficiencia pública, se han entregado más de 170 amplificadores de sonido.

En la clínica Salud para el Pueblo, se hado más de ocho mil consultas médicas gratuitas, notas médicasicas, más de 10 mil 200 pruebas de laboratorio, más de cuatro mil atenciones odontológicas y más de mil 500 exámenes de la vista. Adicional a más de ocho mil 500 consultas con seguimientos dentales, además de papanicolau y la entrega de más de mil 200 lentes gratuitos.

Los cambios de drenaje han implicado una intervención de cuatro mil 707 metros lineales en colonias y Unidades Habitacionales. Con todo, se han intervenido más de 34 mil metros cuadrados de banquetas y más de cinco mil metros lineales de guarniciones.

Con la recuperación de albercas, también se han rehabilitado 42 canchas, 19 por la alcaldía y 23 a cargo de la jefatura de Gobierno.

En dos años se han recolectado más de 333 mil 300 toneladas de residuos orgánicos, 316 mil toneladas de basura orgánica, además, ocho mil 932 metros del cascajo. Y se pasó de más de 50 tiraderos a cielo abierto a solo 29.

En ese tiempo se han desazolvado más de 79 mil metros lineales de la red de drenaje. Se han cambiado más de 17 mil metros cúbicos de red de agua potable.