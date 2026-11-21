Detenido "Chapo Isidro". (Especial)

La Administación para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), el Emabajador de EU en México, Ronald Johnson, y la Directora de la Oficina de la Política Nacional de Control de Drogas, Sara Carter, celebraron la detención de Fausto Isidro Meza Flores, alias ‘El Chapo Isidro’ , así como el trabajo de las fuerzas de seguridad en México.

DEA destaca victoria significativa contra el narco

El director de la DEA, Terry Cole, aseveró que la captura de “El Chapo Isidro”, representa un golpe y una victoria significativa contra una de las redes criminales más violentas y despiadadas de México.

En una publicación en sus redes sociales, el director de la DEA aseguró que la facción de Meza Flores “había usado violencia extrema y armas de destrucción masiva para traficar drogas mortales, incluido el fentanilo, hacia las comunidades de América”.

Además, Cole destacó que el Cártel de Guasave también impactó miles de vidas en México y provocó guerras entre facciones con víctimas colaterales.

“Durante décadas, esta organización ha alimentado derramamientos de sangre e inestabilidad en México mientras traficaba drogas mortales, representando una amenaza significativa para las vidas y las comunidades”, enfatizó.

Igualmente, Cole elogió a las autoridades mexicanas por esta operación que aseguró fue “decisiva” y aseguró que sigue comprometida para desmantelar otras organizaciones criminales responsables del tráfico de drogas a su país.

El director de la DEA afirmó que esta operación pone de relieve la importancia del intercambio de inteligencia para identificar y atacar a “peligrosos líderes de cárteles”.

Johnson llama “valientes” a las fuerzas de seguridad

Por otro lado, el Embajador de EU en México, Ronald Johnson reconoció en redes sociales, a las fuerzas de seguridad de México “por su valentía y profesionalismo”.

Asimismo, destacó el intercambio de información estratégica de inteligencia entre Estados Unidos y México y subrayó que esto fue clave para hacer posible la operación y los resultados exitosos.

El funcionario hizo énfasis en que “El Chapo Isidro” es uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI, y que una detención de este calibre “no se logra de la noche a la mañana”.

“Se logra a través de la cooperación constante y la confianza. Esto es lo que podemos lograr cuando trabajamos juntos. Seguiremos persiguiendo a los criminales. Los cárteles terroristas y los delincuentes serán llevados ante la justicia”, afirmó el Embajador en la cuenta institucional.

Johnson concluyó su mensaje señalando que las dos naciones están comprometidas a conseguir “naciones más seguras”.

Mientras que el grupo de Investigaciones de Seguridad Nacional afirmó que se trata de un “golpe mayúsculo” a una de las redes de cárteles más poderosas de México.

Después, en otro mensaje en su cuenta de X, lamentó la muerte de cuatro soldados del Ejército “que dieron la vida en cumplimiento de su deber” durante la operación en Sinaloa.

“Mis más sentidas condolencias a sus familias y compañeros de armas. Nuestros pensamientos y oraciones están con ellos mientras honramos su valentía, servicio y máximo sacrificio”, expresó.

Sara Carter reconoce trabajo de autoridades mexicanas

Por su parte, Sara Carter reconoció el trabajo de las autoridades mexicanas.

Destacó el trabajo de Omar García Harfuch y de la Guardia Nacional.

“¡Increíble trabajo con la captura de Isidro Meza Flores,“El Chapo Isidro”! Es una victoria para Estados Unidos y México", destacó Carter.

Asimismo, agregó que el “Chapo Isidro” era responsable de la distribución de fentanilo, heroína y otras drogas al país norteamericano.

“Sigamos desmantelando los cárteles y las organizaciones terroristas extranjeras con cooperación constante por el bien de nuestras naciones y un hemisferio occidental más seguro”, manifestó la zar antidrogas.