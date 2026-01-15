Guía para renovar tu INE este 2026 y sacar tu cita en línea paso a paso

La credencial para votar del Instituto Nacional Electoral (INE) no es solo una identificación más. Es tu llave para ejercer derechos civiles, realizar trámites oficiales y comprobar tu identidad ante cualquier autoridad o servicio.

Si tu credencial vence este año o ya lo hizo, pon atención: necesitas renovarla para evitar contratiempos en trámites gubernamentales y notarías durante 2026.

¿Cómo saber si te toca renovarla?

Revisa el año de vencimiento que aparece en la parte frontal de tu credencial. Si dice 2025 o anterior, es momento de iniciar la renovación cuanto antes para que esté vigente en 2026.

Documentos indispensables para renovar tu INE en 2026

Antes de salir corriendo al módulo, asegúrate de tener estos documentos originales:

Acta de nacimiento o carta de naturalización

Identificación con fotografía vigente. Puede ser pasaporte, licencia, cédula profesional o cartilla militar

Puede ser pasaporte, licencia, cédula profesional o cartilla militar Comprobante de domicilio reciente como luz, agua o predial no mayores a 3 meses

Paso a paso para agendar tu cita en línea

Dar clic en cualquier enlace no te ayudará si no sabes el camino. Aquí va la guía clara y ordenada para que tu cita sea pan comido:

Entra al portal de citas del INE Introduce tu CURP Selecciona el estado y el módulo que más te convenga Elige el tipo de trámite. Puede ser renovación, actualización o reposición. Programa el día y la hora de tu cita Imprime tu acuse de cita y verifica documentos

Dato importante: recuerda que este trámite es gratuito y cualquier cobro que te pidan fuera del módulo o al agendar es señal de fraude.

¿Puedo renovar sin cita?

Aunque lo ideal es agendar en línea, algunos módulos dan atención con turno asignado el mismo día si hay espacios disponibles. Llegar temprano te puede ayudar, especialmente en temporadas de alta demanda como enero.

Qué pasa si no actualizas tu INE

Si tu credencial vence, no solo pierdes tu identificación oficial, también podrías tener trabas en trámites como abrir cuentas bancarias, hacer gestiones notariales o solicitar ciertos servicios del gobierno.