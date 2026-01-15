IMSS construirá Centros de Educación y Cuidado Infantil en oriente del Edomex, en terrenos donados

Donación terrenos al IMSS Los presidentes muncipales de Tlalnepantla, Chalco y Netzahualcóyotl donaron terrenos al IMSS para la construcción de Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI). Armando Quintero atestiguó, en representación de la Presidenta Claudia Sheinbaum

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el Estado de México Oriente firmó las escrituras de tres terrenos donados por los gobiernos municipales de Tlalnepantla, Nezahualcóyotl y Chalco donde se construirán tres Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) que beneficiarán a más de 30 mil niñas y niños.

Este acto se enmarca en los trabajos del Plan Integral para la Zona Oriente del Estado de México, impulsado por el Gobierno Federal, como parte de un esfuerzo coordinado entre los gobiernos municipales y el IMSS para ampliar y consolidar la infraestructura social en beneficio de las familias mexiquenses.

La titular de IMSS Estado de México Oriente, doctora Josefina Estrada Martínez, resaltó el trabajo integral y transversal de los tres niveles de gobierno, al tiempo que enfatizó que estos CECI tendrán una demanda potencial estimada, en el caso del municipio de Nezahualcóyotl, de 8,788 niños beneficiados, en Tlalnepantla el potencial es de 15,975 y en Chalco de 5,692 infantes.

En la firma de las escrituras, además de Estrada Martínez estuvieron los presidentes municipales de Tlalnepantla, Raciel Pérez Cruz; de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda Rebollo; y de Chalco, Abigail Sánchez Martínez, con lo que se avanza en el marco del Plan Integral para la zona Oriente del Estado de México al consolidar espacios seguros, dignos y adecuados para el desarrollo infantil, reafirmando su vocación social y compromiso con la atención a la población.

Armando Quintero Ramírez, Coordinador General del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, quien asistió en representación de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, calificó la firma de las escrituras como un acto histórico y aseguró que con estas acciones la jefa del Ejecutivo Federal busca cambiar el rostro social y económico de la región.

A su vez, la titular de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de México, Mónica Chávez Durán sostuvo que dicho esfuerzo refleja el trabajo y coordinación de todos los niveles de gobierno y resaltó que el servicio que otorgarán los CECI, permitirá a las mujeres madres de familia desarrollarse de manera personal y profesional, al contar sus hijas e hijos con espacios con cuidados especializados.

A su vez, Raciel Pérez, alcalde de Tlalnepantla afirmó que se da un paso importante del Plan Integral para el Oriente del Estado de México en aras de avanzar en la atención de la población, al tiempo que reconoció el esfuerzo y coordinación de los gobiernos municipales, del IMSS y del Gobierno del Estado de México.

Adolfo Cerqueda, presidente municipal de Nezahualcóyotl señaló el respaldo a una iniciativa de una Presidenta de México “sensible de las necesidades de los hijas e hijos de las y los trabajadores”, y reconoció al Seguro Social como una de las instituciones con mayor solidez y posibilidad de inversión en la región.

Por su parte, Abigail Sánchez, munícipe de Chalco agradeció el apoyo para su demarcación y a todos los actores involucrados en la donación y escrituración para la construcción de un CECI que beneficiará de a su población, además, afirmó que su administración colaborará en los proyectos por venir.