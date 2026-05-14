México se suma de forma plena a la Red RTA para fortalecer la transparencia y el acceso a la información

XXX Encuentro de la RTA La unión hará que México participe en el intercambio de estrategias y buenas prácticas sobre acceso a la información pública con países de América Latina, Europa y el Caribe. (Imagen de apoyo)

México dio un paso importante en materia de transparencia y acceso a la información luego de que Transparencia para el Pueblo fuera aceptada como miembro pleno de la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA), un organismo internacional integrado por instituciones de Iberoamérica enfocadas en fortalecer este derecho.

La incorporación se aprobó durante el XXX Encuentro de la RTA, realizado del 12 al 14 de mayo en São Paulo, Brasil, donde representantes de distintos países discutieron retos, avances y mecanismos para fortalecer la transparencia gubernamental.

Durante su participación virtual, la titular de Transparencia para el Pueblo, María Tanivet Ramos Reyes, aseguró que México atraviesa una nueva etapa en materia de transparencia y acceso a la información pública, resultado de más de dos décadas de construcción institucional y aprendizaje.

La funcionaria señaló que uno de los principales desafíos es acercar la transparencia a la vida cotidiana de las personas y fortalecer un enfoque social que permita que este derecho tenga un impacto más directo en la ciudadanía.

Ramos Reyes también planteó impulsar una agenda iberoamericana con perspectiva de género dentro de la RTA y propuso crear un grupo de trabajo especializado que permita compartir experiencias, herramientas y estrategias encabezadas por mujeres al frente de organismos de transparencia.

Además, adelantó que junto con otras instituciones y organismos internacionales se organizará un Panel de Alto Nivel en Madrid, España, el próximo mes de junio, donde se discutirá el papel de la rendición de cuentas, la transparencia y el acceso a la información como herramientas para defender la democracia, los derechos humanos y la igualdad de género.

La Red de Transparencia y Acceso a la Información fue creada en 2011 y reúne a organismos públicos de América Latina, el Caribe, España y Portugal para promover cooperación, innovación institucional y mecanismos de acceso a la información pública.

En el encuentro participaron representantes de distintas instituciones internacionales, entre ellos integrantes de organismos de transparencia de República Dominicana, Brasil y Chile, además de autoridades de otros países iberoamericanos.

Con esta integración, México podrá participar de manera más activa en el intercambio de experiencias y modelos de transparencia junto a otras naciones de la región.