México se afianza como destino estratégico del turismo en el mundo: Fonatur

La FITUR 2026 se llevará a cabo del 21 al 25 de enero

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) aseguró que México es uno de los destinos estratégicos para el capital internacional, debido a la próxima Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026 que está por celebrarse del 21 al 25 de enero en Madrid, España.

El director general del Fonatur, Sebastián Ramírez Mendoza, destacó encuentros clave con la banca comercial, organismos multilaterales y grupos de inversionistas, con el objetivo de presentar a México, como un modelo de negocio sólido, rentable y sostenible para el futuro.

“Estamos construyendo una cartera de proyectos robusta y atractiva, donde la inversión pública actúa como catalizador del crecimiento económico regional y la inversión privada, en observancia a la estrategia definida por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo”, mencionó Ramírez Mendoza.

La participación de Fonatur en esta edición de FITUR destacará por su presencia en foros de trascendencia internacional:

Foros con la Banca Comercial: Presentación de nuevos modelos de negocio en los eventos “Conexiones que inspiran el futuro del turismo” (Banco Santander) y el “Foro Turismo e Inversión 2026” (BBVA).

Presentación de la Guía de Inversión Turística: México ha sido seleccionado como el primer país(de un grupo conformado por Argentina, Honduras, Brasil y Costa Rica) en presentar su guía estratégica de la mano de ONU-Turismo y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

Financiamiento Sostenible: Como panelista en el foro "Invertir para Transformar el Turismo: Financiamiento para el desarrollo del turismo sostenible en las Américas y el Caribe" del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ramírez Mendoza expondrá cómo Fonatur diseña proyectos financiables que transforman el territorio y generan bienestar social.

Durante en estas actividades, la dependencia compartirá sus conocimientos para impulsar a atracción de inversiones en desarrollos turísticos de gran dimensión, consolidación de redes de colaboración que impulsen el turismo y modelos de éxito que han posicionado a México como uno de los destinos favoritos a nivel mundial.

